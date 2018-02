Feljelentés lesz a primitív iszlám- és Jobbik-ellenes szórólapok ügyében

Vona Gábort ábrázoló szórólapok leptek el egy miskolci lakótelepet, a kiadvány szerint a Jobbik elnöke mecsetet készül építeni a környéken – írta a Hír TV.

Azt egyelőre nem lehet tudni, ki készítette a szórólapokat, a jelöletlen kiadvány tervezői egy valódinak tűnő imahelyet is ráhelyeztek a papírra. Mind a 10 500 avasi postaládába dobtak belőle, a legtöbben hétfő reggel találták meg a szórólapot.

"A Fidesz beengedett 2300 migránst. A Fidesz lebukott, és a Fidesz most hazugságokba menekül, a legképtelenebb álhíreket terjesztve a Jobbikról, hol plakátokon, hol telefonon keresztül. És hát bizony nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy a mostani hazug, hamis szórólap mögött is tulajdonképpen a kormánypárt áll. Természetesen feljelentést teszünk miatta, ugyanakkor arra kérem a településrész fideszes országgyűlési képviselőjét, Csöbör Katalint, ne bújjon mindenféle szórólap mögé, ne meneküljön, hanem álljon ki a nyilvánosság elé, és mondja az avasiak szemébe, hogy a Fidesz miért telepített be titokban 2300 migránst"

– közölte Jakab Péter a HírTV megkeresésére.

Ismét beégett a fideszes propagandagyár: milliókat fizethetnek Vonának A megnyert perekről szóló híradások gyakoriságát tekintve, nyugodtan kijelenthető, hogy a kormánypárti propagandagyárnak semmilyen hazugság sem drága, ha a Jobbikról vagy Vona Gáborról van szó. Ettől függetlenül azonban fizetniük kell. Ismét. A Fővárosi Ítélőtábla immáron jogerős ítélete adott újabb óriási pofont a kormánypárti lakájmédiának.

És még mindig van hátra 2 hónap 1 nap a választásokig, így valószínűleg ez a "kampány" csak durvulni fog. De vajon meddig?