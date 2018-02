Lázár megfeledkezett Szilágyi eliosos kérdéséről?

„Ez maradjon a kettőnk titka” – válaszolta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV azon kérdésére, hogy miről beszélgetett Tiborcz Istvánnal az ominózus november 7-i találkozón, mely randevút az azonnali.hu kapta lencsevégre. A miniszter tagadta, hogy Tiborczcal az OLAF-vizsgálatról vagy az OLAF-jelentésről beszéltek volna.

A kancelláriaminiszter titkolózása azért furcsa, mert három hónappal ezelőtt még készséggel válaszolt a sajtónak a találkozót firtató kérdéseire. Akkor azt mondta, ezen a kedd estén azért ült le egy narancslére Orbán Viktor vejével, mert előző nap Szilágyi György, a Jobbik korrupciós ügyek feltárásáért felelős szakpolitikusa a Parlament plenáris ülésén Tiborcz üzleti sikereiről kérdezte őt.

Egy jobbikos kényelmetlen kérdése miatt találkozott titokban Lázár és Tiborcz Egy művészeti könyv bemutatóján futott össze Lázár János kancelláriaminiszterrel a HVG stábja. És ha már találkoztak, megkérdezték, mi dolga volt Tiborcz Istvánnal azon a pesti vendéglátóhelyen, ahol kedden az azonnali.hu munkatársai lefotózták őket. A HVG kérdésére Lázár János ismertette: hétfőn Szilágyi György, a Jobbik korrupcióellenes ügyekben felelős szakpolitikusa kérdezte őt Orbán Viktor vejének üzleti sikereiről, a kancelláriaminiszter pedig úgy gondolta, megkérdezi az illetékest ezekről a kérdésekről.

Mi több, a november 9-i, 103. kormányinfón is a maga szokásos technokrata stílusában is állta az újságírók kérdéseit, ahol ugyanezt válaszolta.

De lássuk, miről is szólt az ominózus parlamenti szócsata Szilágyi és Lázár között!

Szilágyi György: (…) „Tiborcz István 2009-ben a cégei után még csak 8,4 millió forintot tudott bevételként elkönyvelni, 2010-ben, mikor már Orbán Viktor a miniszterelnök, akkor már 686 milliót, 2011-ben 2760 milliót és 2012-ben 3000 milliót tudott elkönyvelni. Uraim! Orbán Viktornak semmi köze nincs ehhez? Az a kérdés csak… – és benne van egy csomó bizniszben ez az ember, sorra jönnek azok a bizniszek, amikhez a neve kötődik, a kastélyvásárlásoktól a turizmuson keresztül a szállodavásárlásig.”

(…)

Lázár János: (…) „Képviselő úr, ebben az országban szerencsére nagyon sok sikeres vállalkozó van. Ez az ország sikere. Azért sikeres az ország, mert sikeresek a vállalkozók. Melyik sikeres vállalkozónak a nevét citálta most ide? Azét, aki a miniszterelnöknek a veje. Idecitálta volna a nevét, ha nem ő lenne a miniszterelnök veje? Persze, hogy nem, mert akkor még több tízezer sikeres vállalkozó nevét kellett volna ma felsorolni. Mi fáj önnek, képviselő úr? Az, hogy ön sikertelen? Az fáj önnek? Hogy ön sikertelen? Hogy önök sikertelenek? Ez fáj önnek, képviselő úr?

Ez semmi más, mint szimpla irigység, és a leghatározottabban szeretném arra kérni önt, képviselő úr, akit eddig nem ilyen embernek ismertünk, hogy a családtagokat hagyják ki a politikából, és hagyják ki a politizálásból.

Aki ebben az országban nyitott szemmel jár, az pontosan tudja, hogy Tiborcz István családja, szülei, testvére és ő maga is a házasság előtt köztiszteletben álló és sikeres emberek voltak anyagi tekintetben is. Nem szorultak Orbán Viktor támogatására, és nem szorultak senkinek sem a támogatására. Önállóak voltak, és azok is maradtak, és ezt is elmondta egyébként már több alkalommal is Tiborcz István és a felesége is.

Nem világos számomra, hogy miért kell belekavarni a politikai vitákba a családtagokat, egy politikusnak, egy miniszterelnöknek a gyerekét vagy éppenséggel a vejét.”

(…)

Szilágyi: (…) „Nem, nem azért citáljuk ide Tiborcz Istvánt! Azért citáljuk ide, mert például Kecskeméten úgy nyert egy kiírt pályázaton, hogy teljesen rá írták a pályázatot, 704 millió forintos pályázatot úgy nyert meg, hogy csak ő volt egyedül, aki Magyarországon tudta teljesíteni a feltételeket.”

(…)

Lázár: (…) „Ami pedig a versenyt illeti, képviselő úr, az ön által felhozott ügyeket, az összes ügyet, ami az európai uniós pályázatokkal volt kapcsolatos, az Európai Bizottság, a különböző bűnüldözési szervek kivizsgálták. Semmilyen bűncselekményre utaló jelet nem találtak. Semmilyen nyomozás nem folyik, semmilyen olyan vizsgálat nincs, ami bárkit elmarasztalt volna.” (…)

Ami tény: a parlamenti szócsata idején aTiborcz-ügyben igenis folyamatban volt az OLAF-vizsgálat. Sajtóhírek szerint a végleges jelentést decemberben ellenjegyezték, és papír alapú bizonyítékkal is bírunk, hogy Szolnok fideszes polgármesterének, Szalay Ferencnek pedig október közepén a rendelkezésére állt az az OLAF-levél, melyben a csalás elleni hivatal felveti Orbán vejének összeférhetetlenségét. Lázár János pedig az uniós pénzek törvényes felhasználását felügyelő Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a két időpont között, november 7-én találkozott Orbán Viktor vejével.

Szolnokon ér össze az Elios korrupciós ügye a NAV-os nyomtatóbotránnyal Az alföldi megyeszékhely közvilágítási beruházása során projektmenedzsment tanácsadóként felbukkan egy cég. Ennek tulajdonosai egy másik vállalkozásuk révén az adóhatósági nyomtatóbeszerzés során az Orbán család baráti körének kedveztek, és számos közbeszerzéssel kapcsolatos megbízásban részt vettek az Orbán család ügyvédjével. Az Elios-botrány tehát nem elszigetelt korrupciós ügy, hanem egy hálózat, melynek közepén Orbán Viktor és veje, Tiborcz István található.

Megkérdeztük Lázár Jánost, hogy ha korábban készséggel elismerte, a Tiborcz-találkozó apropója Szilágyi György parlamenti azonnali kérdése volt, akkor most miért titkolózik. Azt is megkérdeztük a kancelláriaminisztertől, hogy noha Szalay Ferenc már október közepén tudott az OLAF által kifogásolt kitételekről, Lázár Jánosnak november elején volt-e tudomása akár erről, akár más, a Tiborcz-botrányban érintett városvezetőnek írt OLAF-levélről. Ha a Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszol, cikkünket frissítjük!