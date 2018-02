Tiborcz-botrány: Lázár mosakodását cáfolja a 24.hu

Nincs szó bűnszövetkezetről a Csalás Elleni Európai Hivatalnak (OLAF) az Elios nevű cég korábbi közbeszerzéseit érintő jelentésében – ezt Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a Hír TV kérdésére. A 24.hu azonban, akinek birtokában van a teljes dokumentum cáfolta Lázár szavait.

Ismert, a portál szerdán robbantotta ki a botrányt azzal, hogy megszellőztette: az OLAF azt javasolja a magyar hatóságoknak, vizsgálják meg, hogy a törvénysértések megfelelnek-e a szervezett bűnözés feltételeinek is.

Lázár ezt a kitételt próbálta meg tagadni, sikertelenül. A 24.hu azonban most szó szerint idéz a jelentésből. Mint írják, az eredeti szövegben – természetesen angol nyelven – ez olvasható:

In Hungarian law this fall under qualification of Criminal Code, Act C of 2012: Budgetary fraud (article 396), Falsification of document/forgery (Article 345). The possible qualification of organized crime (Article 321) should also be considered.