A zalaegerszegi fideszesek majdnem tisztességesek lettek Tiborcz-ügyben, de aztán mégsem

2018. február 7.:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Képviselőtestületének 22/2018. (II.07.) számú határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Képviselőtestülete akként határoz – úgy is, mint a beruházásban érintett település –, hogy az Elios Zrt-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások kapcsán született OLAF-jelentést a Kormánytól kikéri, és azt nyilvánosságra hozza.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

***

2018. február 8.:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Képviselőtestületének 25/2018. (II.08.) számú határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2018. (II.07.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A fenti két határozat Zalaegerszeg honlapján olvasható. A város egyike volt azoknak a megyeszékhelyeknek, ahol a közvilágítás-korszerűsítési projekt keretében Orbán Viktor veje láthatta el új, LED-es fényforrásokkal a közterületeket. Nem túl nagy sikerrel. A nyugat-magyarországi megyeszékhely lakói azt panaszolták, hogy a lámpák fénye nagyon lefelé irányul, inkább az oszlopot, semmint a környezetét világítják meg. Úgy vélik, ez a megoldás sem közvilágítási, sem közbiztonsági szempontból nem kielégítő.

A városban Tiborcz cége egymilliárd forintért hajtotta végre a korszerűsítést, jelentős részét az unió finanszírozta. Paksy Zoltán, az LMP helyi képviselője egyike volt azon előterjesztőknek, akik kezdeményezték, hogy a város kérje ki a mások mellett Orbán Viktor vejét is elmarasztaló OLAF-jelentést. Meglepetésre az előterjesztést 6 fideszes is támogatta. Majd észbe kaptak, és másnap reggelre rendkívüli közgyűlést hívtak össze, ahol a fideszesek villámgyorsan korrigálták az Orbán családra nézve kínos ügy nyilvánosságra hozatalát.

A hvg.hu szerint a vitában az ellenzékiek azzal érveltek, hogy nem politikai okokból kell kikérni a jelentést, hanem a város szempontjából lenne fontos megnézni, jogi értelemben van-e bármilyen következménye, kaphatnak-e kárpótlást, jóvátételt. „Azt mondtuk, ennek lehet pozitív következménye a város számára” – mondta Paksy, aki szerint lehet, hogy ezzel értett egyet több fideszes. Akik másnapra meggondolták magukat.

Az ügyben Orbánék szemmel láthatóan kapkodnak. Megpróbálják az ügyet Simicska Lajosra kenni, ezzel csak az a bökkenő, hogy egyrészt a Közgép leányvállalata csak 2013 közepéig volt tulajdonos Orbán vejének cégében, másrészt ekkor még – csaknem 2 évvel a G-nap előtt – a Közgép bőven Orbán kegyeltjei közé tartozott. Megpróbálkoznak azzal is, hogy Orbán vejének szerepét kisebbítsék. Ami ugyancsak nehéz, hiszen egyrészt Tiborcz tagja volt az Elios igazgatóságának, másrészt a Green Investments & Solutions Kft. révén 50 százalékban tulajdonos is volt benne, harmadrészt pedig Tiborcz István iskolatársa, barátja és cégtársa, Hamar Endre révén a közbeszerzések előkészítője és nyertese között személyi összefonódás is fennáll.

Az ügyben a kormányzat által nem cáfolt sajtóhírek szerint az Európai Csalás Elleni Hivatal költségvetési csalás és okirathamisítás miatt kéri a magyar hatóságok eljárását, illetve azt is kérik, vizsgálják meg, fennáll-e a bűnszervezetben elkövetés esete.