Az OLAF szerint is Tiborcz köre a csalássorozat szervezője

„A szervezőt nem az egyes önkormányzatoknál kell keresni, hanem inkább a tanácsadók, illetve az azok mögött álló magánszemélyek között” – ezt a megállapítást közölte az OLAF a 24.hu mai cikke szerint. A 35 vizsgált beruházás mindegyikénél rendre ugyanazok a cégek bukkannak fel, közöttük és a beruházásokon nagyot kaszáló Elios között pedig erős átfedések, néhol kifejezett összeférhetetlenségek találhatók. Ilyen esetben pedig az EU 100 százalékos korrekciót (magyarul visszafizetési kötelezettséget) ír elő.

Az érintett tanácsadók, alvállalkozók Sistrade Kft. Eupro Projektmenedzsment Kft. INS Energia Kft. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. Tender-Network Kft. SMHV Energetika Kft. Tungsram-Schréder Zrt.

Tiborcz iskolatársa

A Sistrade Kft. az OLAF-jelentés szerint 22 projektben volt jelen közreműködőként. Többnyire ő készítette el az energetikai tanulmányokat. Az ő előkészítő munkája révén dőlt el a tendereztetés további sorsa. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az OLAF olyan esetet is feltárt, amikor a későbbi győztes Elios közvilágítási üzletágának vezetője, Mancz Ivette a Sistrade engedélyével saját kezűleg nyúlt bele a pályázat előkészítésébe.

A Sistrade esetében nyilvánvaló az első összeférhetetlenség: annak tulajdonosa, Orbán Viktor vejének iskolatársa, barátja és üzlettársa, Hamar Endre 2013. január és 2014. április között egyszerre volt tulajdonos az Eliosban és a Sistrade-ben is.

Tiborcz barátja egy másik projektelőkészítő cégben is tulajdonosként szerepel: Szolnokon és még nyolc másik esetben az Eupro Projekmenedzsment Kft. volt érdekelt a projektek során. Az Euproban Hamar mellett a másik tulajdonos Kárpáti Péter.

Kárpátinak sem az Eupro az egyetlen cége. Másik érdekeltsége, az Ész-Ker Kft. ugyancsak több esetben érdekelt volt a közvilágítási projektekben, például az Elios ugródeszkájának számító hódmezővásárhelyi beruházásnál. Ez az Ész-Ker Kft. az, amelyik azzal is a hírekbe került, hogy úgy segítettek a Tállai András vezette NAV-nak kiírni egy közbeszerzést nyomtatókra, hogy annak csak az a konzorcium tudjon megfelelni, mely Orbán Viktor öccsének ismeretségi köréhez tartozik.

Az Ész-Ker más közbeszerzésekkel kapcsolatos megbízást is kapott a Miniszterelnökségtől. Az olykor milliárdos szerződések során társa az az SBGK Ügyvédi Iroda, melynek elnökségi tagja Bajkai Imre, Erzsébetváros fideszes alpolgármestere és országgyűlési képviselőjelöltje, az Orbán család ügyvédje.

Kisebb halak

A Tender-Network Kft. 13 közvilágítás-projekt esetében adott tanácsot. Róluk Hadházy Ákos, a Fidesz korábbi szekszárdi önkormányzati képviselője írta meg, hogy már az Öveges-program során gyanúsak voltak: e cég mellett furcsamód mindig a HBF-Hungarikum Kft és/vagy a Steady Média Kft. indult, de a pályázatokat kivétel nélkül a Tender-Network nyerte.

Az INS Energia Kft. 28 esetben volt tanácsadó, tulajdonosa pedig Imrovicz András. Akiről a Direkt 36 megírta, rendszeresen összedolgozott a tanácsadókkal. Itt az a furcsaság, hogy a pályázatok előkészítése során általában Hamar Endre Sistrade-je írta a műszaki tanulmánytervet, a Tender-Network az energetikai tanulmányt, Imrovicz pedig független szakértőként auditálta azokat. Neki nyilatkoznia kellett, hogy nem elkötelezett egyetlen gyártónak sem, és hogy több lehetséges alternatívát is bemutatott az önkormányzatoknak. Ennek ellenére a tendereket mindig az Elios nyerte.

15 esetben adott közbeszerzési tanácsokat a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft., melynek tulajdonosa Bokor Gergő. Ő még 2011-ben volt ügyvezetője annak az Euro Project Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek, melyben Nemes Lajos, az Elios korábbi ügyvezetője a tulajdonos. Ez abban az időszakban volt, mikor Erdei és Tiborcz, a két alapító is vezetője volt az Eliosnak.

Az SMHV Energetika Kft. 22 esetben volt közreműködő. A vizsgálatok során úgy került elő, mint amely indikatív ajánlatokat adott az önkormányzatoknak, ezeket a különböző pályázatokhoz csatolták, és a költségbecslést igazolták. Ezek gyermeteg módon készített ajánlatok voltak, általában a legalacsonyabb ajánlatot múlták felül 5-7 százalékkal, de úgy, hogy az ajánlat minden egyes sorát pont ugyanazzal a szorzószámmal szorozták fel. Az OLAF azt találta számos esetben, hogy az indikatív ajánlatokat az SMVH és más „független” cégek ugyanazon a számítógépen készítették. A pdf fájl szerzője H.D., az SMHV pedig Horváth Dezső tulajdonában áll.

Tiborcz kitüntetett szerepe

Mint rávilágítottunk, Tiborcz barátja, iskolatársa, Hamar Endre személye talán a legfontosabb kulcsfigura a történetben. Hogy ők ketten régóta üzlettársak, az pedig az OLAF-jelentésben is hangsúlyos szerepet kap. A hatóság kiemeli a Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (később IBC-Project), melyben együtt üzleteltek, illetve megemlítik a luxusingatlanok forgalmazásával foglalkozó BDPST Zrt.-t, melyben mind a ketten részvényesek. Emlékezetes, ez volt az a cég, melynek az illetékét Tiborcz István saját maga fizette be, illetve e cég leányvállalata, az AMX Nador House Hungary Kft. szerezte meg a József nádor téri volt Postabank-székházat. Az AMX-et utána a többek közt terrorizmus finanszírozásával, illegális migráció segítésével, nukleáris technológiával visszaéléssel is körözött néhai Gaith Pharaon cége, a Pharaon-Omega Kft. vásárolta meg Orbán vejének cégétől.

Még a múlt héten kerestük az EU-s pénzek felhasználásának törvényességét felügyelő Miniszterelnökséget, hogy meg tudják-e erősíteni a 24.hu cikkében leírtakat, netán cáfolni kívánják-e. Lázár János minisztériuma nem válaszolt, és az azóta tett kormányzati megszólalások sem cáfolták a sajtóértesüléseket.