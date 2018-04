Elismerte a Figyelő: egy ócska hazugság volt, hogy a Jobbik és a DK egymással egyeztetett

A 2018-as választásokat a Fidesz nemcsak a választási törvénnyel, hanem az ócska hazudozásaival is manipulálta. A kormányzat két fontos csapásirány mentén csapta be az arra fogékony embereket, az egyik az volt, hogy a Jobbik beengedné a migránsokat, a másik pedig, hogy a nemzeti néppárt lepaktált Gyurcsány Ferenccel. Azóta mindkettő esetében elismerte a lakájmédia, hogy ez hazugság volt. Nem lennénk most Morvai Krisztina helyében.