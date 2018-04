Négy nappal a választások után döntött a bíróság: nyilvános az MVM–CÖF-paktum

2017 májusában derítette ki az Átlátszó, a Magyar Villamos Művek 2016-ban 508 millió forinttal támogatta a Fidesz háttérszervezeteként működő Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítványát, a Civil Összefogás Közalapítványt (CÖKA). A CÖF–CÖKA bíróságra leadott éves beszámolója szerint a támogatást a CIVIL Misszió nevű programra kapták, melynek időtartamaként a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakot jelölték meg.

Emlékezetes, a CÖF véletlenül épp 2017 januárjában tette közszemlére azokat az óriásplakátokat és citylightokat, melyek Gyurcsány Ferencet és Vona Gábort egy bohóc társaságában ábrázolták. A Jobbik akkor úgy reagált: a két politikus között „bohócként szerepel Orbán Viktor jelenlegi kormányfő is”.

A CÖF–CÖKA-döntés körülményeire kíváncsi volt az Átlátszó is, ezért közérdekű adatigénylés iránti pert indított. A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét követően múlt csütörtökön, azaz négy (!) nappal a választások után a Fővárosi Ítélőtábla immár jogerősen is úgy döntött, az MVM-nek ki kell adnia a kért dokumentumokat – tudatja a portál.

A támogatást egyébként a fideszes álcivilek megpróbálták letagadni, de hazugságuk nagyon gyorsan lebukott. Ezután azt az őrültséget próbálták meg elhitetni a közvéleménnyel, hogy az állami (!), vagyis a magyar adófizetők által tulajdonolt cég pénze nem közpénz. Ezt természetesen akkora ostobaság, hogy még Kósa Lajos is némi hezitálás után elismerte: „végső soron mindenképpen őő a magyar közösségnek a pénze”.

Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője nem sokkal később sajtótájékoztatóján jelezte, az ügyben hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz. Felidézte, az MVM tavaly összesen egymilliárd forintot költött hasonló célokra, és ezeknek a felét egyedül a CÖF kapta meg. A Villamos Művek több pénzt költött rájuk, mint a saját kézilabdacsapatára. Összehasonlításképp még megemlítette:

Böjte Csaba testvér alapítványa ugyanebből a keretből mindössze 850 ezer forintot kapott. Ráadásul a két szervezet tevékenységét össze sem lehet hasonlítani

– tette hozzá Szávay, aki arra is emlékeztette a közvéleményt, Lázár János kancelláriaminiszter az előző napi Kormányinfón is elismerte: az MVM pénze közpénz.

Pár nappal később maga az MVM sajtósa, Bentzik Réka ismerte el, hogy a Fidesz csicskaszervezetének adófizetői pénzekkel történő kitöméséről Rogán Antal propagandaminiszternek is tudomása kellett, hogy legyen. Az Origo nevű fideszes weblapnak adott interjújában Bentzik ugyanis így szólta el magát:

A támogatások megítélése minden egyes esetben azonos szabályok szerint történik, és minden támogatásunkat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.

Ez az intézmény pedig a propagandaminisztérium felügyelete alá tartozik.

Szávay nemcsak sajtótájékoztatón, valamint parlamenti kérdésekben bombázta a Fidesz-kormányt a CÖF-nek juttatott félmilliárdról, hanem állásfoglalást kért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől, Péterfalvi Attilától is. A hatóság elnöke válaszlevelében ugyancsak megerősítette:

az MVM közpénzt kezel, ezért a gazdálkodására, a társaság által kezelt pénzeszközök felhasználására vonatkozó információk mind az infótörvény, mind az alaptörvény vonatkozó bekezdései szerint is közérdekű adatnak minősülnek.

Mint említettük, az Átlátszó közérdekű adatigénylés keretében kérte ki az MVM-től a fideszes kamucivilek támogatására vonatkozó dokumentációt, ami miatt a most jogerősen is lezárult bíróság per is indult. A tényfeltáró újságírók ezekre a kérdésekre voltak kíváncsiak:

Milyen kérelmet nyújtott be a CÖKA (a CÖF mögötti alapítvány) az MVM Zrt.-nek?

Milyen megfontolások alapján döntöttek arról, hogy a CÖKA méltó a félmilliárd forint elköltésére?

Mi szerepel konkrétan az MVM és a CÖKA közti megállapodásban?

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete 2017 októberének végén született, és elutasították az MVM minden védekezését. Így azt is, hogy a kért iratok döntés-előkészítő dokumentumnak minősülnének. Ezt a döntést erősítette meg most már másodfokon, azaz jogerősen is a Fővárosi Ítélőtábla múlt csütörtöki ítéletében – ismerteti az Átlátszó. Mint írják, olyannyira gyenge lábakon állt az MVM ellenkérelme, hogy a Fővárosi Ítélőtábla múlt heti döntésének szóbeli indokolása abból az egyetlen mondatból állt, hogy „az elsőfokú bíróság döntését annak helyes indokai alapján tartja az ítélőtábla eljáró tanács hatályban”.

Portálunk ugyancsak közérdekű adatigényléssel élt az MVM felé, ám – az Átlátszóval ellentétben – mi nem a támogatói döntés meghozatalára, hanem az 508 millió forint felhasználására voltunk kíváncsiak. Ezért közérdekű adatigénylésünkben azt kértük, az MVM küldje el, hogy a CÖF–CÖKA

mely szerződő partnerekkel

milyen tárgyban (szolgáltatás jellege, beszerzett termék megnevezése stb.)

mekkora összegben

milyen teljesítési időszakra

kötött szerződést a támogatási összeg terhére. Az MVM márciusi adatigénylésünket arra hivatkozva utasította el, hogy az adatigényléssel kapcsolatos témában „jelenleg adatper van folyamatban a Fővárosi Törvényszék előtt közérdekű adat kiadása iránt. A perben még nem született jogerős ítélet.” Az ítélőtábla döntésének fényében ma (utalva a jogerős ítéletre is) ismét elküldtünk megkeresésünket az MVM-nek. Válaszukról természetesen be fogunk számolni.