Visszaemlékezés: "Fenyőnek nincs jövője. Ahogy most viselkedik, kinyírja magát”

- idézte fel Kereszty András. Emlékei szerint Fenyő János erőszakos, kőkemény ember volt, viszont elképesztő fizetést ajánlott neki:

havi félmillió(!) forintot.

Mint minden rendes gengszterfilmben, egy ideig minden jól ment, aztán a sok sem volt elég:

"A dolog akkor kezdett megváltozni, amikor a jövedelmező magazinok (pl. Nők Lapja), az élre törő napilap (a Népszava) után Fenyő úgy vélte, hogy egy televízióra is szüksége van. Megvásárolta a Stáb Rt. nevezetű társaságot, amelynek résztulajdona volt a Nap TV-ben. Abban a Gyárfás gründolta vállalkozásban, amely több órás reggeli műsorsávot kapott a közszolgálati televízióban. Gyárfásnak sok évi munkája feküdt ebben a vállalkozásban. De végső soron ő is, és Fenyő is azért küzdött a kis Nap tévéért, hogy ott legyenek, amikor a nagy falat kerül szétosztásra, amikor privatizálják az közszolgálati médiumot"