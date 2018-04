Házi őrizetbe kerülhet Gyárfás Tamás

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított által bejelentett panaszokat elbírálta, és döntött a kényszerintézkedés indítványozása kérdésében.

Gyárfás Tamás a gyanúsítás és a bűnügyi őrizet elrendelése ellen is panaszt nyújtott be, ezek egyikét sem tartotta megalapozottnak, mivel - mint a Főügyészség honlapján olvasható - "a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény megalapozott gyanúja egyértelműen fennáll, és kihallgatásakor a bűnügyi őrizetbe vétel törvényi feltételei is megállapíthatóak voltak, ezért a gyanúsítotti kihallgatás, valamint őrizetbe vétel törvényes és megalapozott volt. A főügyészség ezért a panaszokat elutasította."

A Fővárosi Főügyészség a rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva megállapította, hogy a terhelttel szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése szükséges és indokolt. A legsúlyosabb kényszerintézkedés, nevezetesen az előzetes letartóztatás helyett azonban a főügyészség a gyanúsított házi őrizetének elrendelésére tesz indítványt, nyomkövető technikai eszköz alkalmazása mellett. A főügyészség álláspontja szerint ugyanis különösen a gyanúsított személyi körülményeire, eddigi életvezetésére, valamint arra is, hogy a nyomozó hatósággal együttműködő magatartást tanúsított, az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel az enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosíthatók.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája a kényszerintézkedés elrendelésének kérdésében a holnapi napon hoz döntést, amin Gyárfás Tamásnak részt kell vennie.