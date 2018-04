Fideszes szórólapot hordatott szét a falujában a „független” polgármester, a Kúria felmentette

Saját pénzén hordatta ki a fideszes képviselőjelölt szóróalapját a választás előtt néhány nappal a független balatonszemesi polgármester; a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta ezért, a Kúria azonban felmentette.



Egy magánszemély április 6-án nyújtott be kifogást a Somogy megyei 4-es választókerületi Választási Bizottsághoz, azzal: április 5-én Balatonszemes területén közmunkások Witzmann Mihály, a Fidesz-KDNP jelöltjének támogatására buzdító szórólapokat osztogattak. Bizonyítékként egy választópolgár nyilatkozatát csatolta. Arra hivatkozott, hogy a szórólapon jól látható: a polgármester a jelölt támogatására szólít fel az országgyűlési választásokon.



A helyi választási bizottság nyilatkozattételre hívta fel Takács Józsefet, Balatonszemes polgármesterét, aki előadta: a szórólapokat a siófoki Fidesz-iroda egyik munkatársa juttatta el hozzá, hogy a helyi aktivistáknak adja át, akik majd kiszállítják. Az aktivisták azonban nem jelentkeztek, elérni nem tudta őket, ezért mint balatonszemesi állampolgár saját költségére gondoskodott a lapok kihordatásáról. A munka elvégzésére az önkormányzati tulajdonú kft.-vel kötött megállapodást, amelyről a cég számlát adott és nyugtát állított ki. A választási bizottság ennek ellenére a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra hivatkozva: a kifogást tevő nem csatolt olyan bizonyítékot (értsd: nem csatolta a kifogásolt szórólapot – a szerző), amelyből megállapítható lenne a szórólapok tartalma, a szórólapkihordás körülményei. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a polgármester magatartását alkalmasnak találta a választás tisztaságának, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértésére.



Másodfokon a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy Balatonszemes polgármestere azzal, hogy közhatalmi pozíciójával összefüggésbe hozhatóan vett részt jelölő szervezet kampányeszközének terjesztésében, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt; a településvezetőt 345 ezer forint bírság megfizetésére is kötelezte. Az NVB arra hívta fel a figyelmet: a polgármester elismerte, hogy a Fidesz kampányanyagát terjesztette. Ami tehát „egyértelműen kampánykiadvány”.



A polgármester felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, mely úgy döntött: „a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alapos”, mivel a kifogásolt szórólap „pontos tartalma nem ismert, pontos tartalmának ismerete nélkül nem vonható le következtetés”.



Az Alfahírnek a siófoki székhelyű egyéni választókerületi választási bizottság egyik tagja azt állította: a szórólapot „valakik szándékosan, vagy gondatlanságból eltüntették a beadványból”. Az ellenzéki párti delegált hozzátette: amikor a tagok ímélben megkapták az eredetileg is ímélben érkezett beadványt, még ott volt mellékletként a kifogásolt, Balatonszemesen terjesztett szórólap. Mire azonban már a bizottság összeült, addigra hiányzott a dokumentumok közül. „Nem volt időnk ezt kifogásolni, utánajárni, azonnal döntenünk kellett – így az ellenzéki delegált. – Négy tag a polgármester elmarasztalása ellen szavazott, négy mellette és végül a szavazategyenlőség miatt az elnök szava döntött”.



Az ominózus szórólap egyébként Witzmann Mihály fideszes képviselő Facebook-oldalán is megtalálható.