Nem akkora hülyeség a Digitális Polgári Kör – Regisztráltunk, megnéztük, mit rejt Orbán új kezdeményezése

Könnyű legyinteni Orbán Viktor új Digitális Polgári Körére, de az ellenzék ezt a hibát már elkövette egyszer. Akkor fekete mágiának állították be a Kubatov-listát, és sopánkodó cikkekkel intézték el a door-to-door kampányt: „Jaj, a Fidesz megkeresi a választóit, jajj…” – mert gyávák és lusták voltak házról házra elmenni az emberekhez. Most ismét alábecsülik, amit nem értenek. Mi regisztráltunk, és megnéztük, mi van a felszín alatt.

Nagy csinnadratta, tusványosi bejelentés

Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Kör (DPK) elindítását, amely egy új típusú, online közösségi hálózatként működik – részben a fizetett kampánykommunikáció visszaszorulására adott válaszként. Az első kör tagjai között szerepel Dopeman, Rákay Philip és Miklósa Erika is, akiket a hivatalos bejelentéskor nevesítettek.

Mellékes érdekesség, hogy Orbán első polgári köre, a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör még 2002-ben jött létre, 16 valódi értelmiségi közreműködésével – köztük volt például Vona Gábor, a Jobbik későbbi elnöke is. A mostani, digitális verzió már egy teljesen más korszakban született meg, és ennek megfelelően más eszközöket is használ.

Ki irányítja a kezdeményezést?

A DPK egyik kulcsfigurája Partos Bence, aki a bemutatás szerint pszichológusként vesz részt a munkában, de egyúttal ő vezeti a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. nevű céget is, amely az adatkezelő a regisztráció során. Érdekesség, hogy a nonprofit kft. székhelyét mindössze húsz nappal a bejelentés előtt módosították: korábban az esztergomi Transzparens Újságírásért Alapítvány címére volt bejegyezve.

Ez az alapítvány nem ismeretlen a közéletben: köze van a korábban momentumosként ismert Nagy Károlyhoz és Bereczki Dávidhoz is. Partos neve egy Magyar Péter által kiszivárogtatott megbeszélés-összefoglalóban is felbukkant, amit a kormánypárti kommunikációban igyekeztek jelentékteleníteni. – ott azonban „Bartos Benceként” szerepelt.

A honlap: egyszerű, de céltudatos

A dpkor.hu jelenleg egy WordPress Elementor-alapú landing oldal, amely lehetőséget biztosít arra, hogy bárki csatlakozzon egyénileg, vagy akár új Digitális Polgári Kört alapítson. Az egyéni jelentkezéshez személyes adatokat kell megadni: név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím, valamint a csatlakozási szándék rövid indoklása.

Az új körök létrehozása külön elbírálás alá esik, az adatkezelési tájékoztató alapján pedig a vezetői megbízatás és az aktivitás is nyilvántartott adatnak számít. Jelenleg azonban nem szerepel a DPK név a civil szervezetek nyilvántartásában, így a pontos jogi működés továbbra is kérdéses.

E-mail címek begyűjtése, hírlevelek Mailchimp alapon

A hírleveleket a Mailchimp rendszerén keresztül küldik ki, amely egy nemzetközi hírlevélküldő platform. A Mailchimp székhelye az Egyesült Államokban, Georgia állam Atlanta városában található.

Az oldal magyarosítása azonban még nem teljes: például a Mailchimp „Signup Form Confirmation Message” beállításában, illetve az Elementor űrlap „Custom Message” szövegében is angol szövegek szerepelnek, amiket ezekben a menüpontokban lehet módosítani (szívesen).

Orbán Viktor már készül a Facebook-politika utáni korszakra

A DPK időzítése biztos, hog nem véletlen: a Meta (Facebook, Instagram, Threads) nemrég bejelentette, hogy 2025. október 10-től megszüntet minden politikai, választási és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos fizetett hirdetést az EU területén. A döntést, amit egy ideje lebegtettek az új uniós TTPA-szabályozással indokolták, amely szigorúan szabályozná az ilyen tartalmak átláthatóságát – a Meta inkább kilépett a politikai piacról.

A következmény súlyos: a Fidesz és a Megafon évek óta közpénzből finanszírozott kampányai gyakorlatilag elveszítik a legfontosabb terjesztési csatornájukat. A politikai kommunikáció új szakaszába lép – és úgy tűnik, Orbán Viktor már előre számolt ezzel.

Az organikus aktivisták ideje jön el

A Megafon és más kormánypárti kampányplatformok már most is használnak „ingyenes” módszereket a politikai tartalmak terjesztésére. Ilyenek például a kommentháborúk, amelyeken keresztül organikusan emelkedik egy-egy bejegyzés elérése. A Harcosok Klubja nevű Facebook-csoport, amely korábban WhatsAppról költözött át, ennek egyik iskolapéldája: a cél nem az ellenzék lejáratása, hanem az, hogy minél több hozzászólással növeljék Orbán Viktor posztjainak láthatóságát – és ehhez az ellenzéki kommentelők alighanem eredeti szándékuk ellenére hozzájárulnak.

És ami még fontosabb: a hírlevelek

A közösségi média szabályozása miatt Orbán Viktorék – úgy tűnik – visszatérnek a politikai e-mail marketinghez, amely a renenszánszát éli és ma már korántsem idejétmúlt módszer. A Digitális Polgári Körök honlapján keresztül például bárki regisztrálhat, és így egy jól célzott levelezőlistába kerül, ahol nincs önkényes, kiismerhetetlen algoritmus, nincs letiltás, és nincs hirdetési költség. A hírlevelek minden e-mail címre eljutnak, függetlenül attól, hogy épp „le vannak-e tekerve” a posztok a Facebookon.

Ez azért fontos, mert a Meta algoritmusai már évek óta önkényesen szabályozzák a politikai tartalmak elérését – néha felerősítik, máskor elnyomják őket. A kormányzati kampányok ezzel kiszolgáltatottá váltak egy olyan rendszernek, amely felett nincs hazai kontroll. Az e-mail viszont „hazai pálya”: az üzenetek közvetlenül és biztosan célba érnek és a közösségi média platformoktól független.

A Facebookon már a jelenben is később érkezik a hír, mint e-mailben

Miközben sokan a Facebookon is követik a politikai oldalakat, egyre gyakoribb, hogy a fontos tartalmakról előbb kapnak értesítést e-mailben, mint a közösségi médiában. A hírlevelek tehát nemcsak a jövő, hanem már a jelen hatékony politikai eszközei. Orbánék ezt felismerték, és a Digitális Polgári Kör csak az első lépés lehet egy új típusú online mozgósító hálózat kiépítésében.

Nem mindegy, hogyan működik az e-mail marketing

Bár az e-mailes hírlevelek látszólag egyszerű és biztos csatornát jelentenek a közvetlen eléréshez, a hatékonyságuk nagyban múlik azon, hogy elkerüljék a spam mappát. Ehhez több feltételnek is teljesülnie kell: a tartalomnak relevánsnak és személyre szabhatónak kell lennie, az adatbázist pedig folyamatosan karban kell tartani – ellenkező esetben a levelek nem jutnak célba, vagy automatikusan a „promóciók” és „szemét” mappákban landolnak.

A modern e-mail marketing sikerének kulcsa nem csupán a technikai háttér, hanem az is, hogy valódi kapcsolatot épít ki az olvasóval – ez különösen fontos lehet egy politikai hálózatépítés esetén, ahol a bizalom és az aktivizmus kéz a kézben jár.

Ajánlás: Figyelemre méltó a referal marketing szerepe a Digitális Polgári Körök mögött.

Ez a „szájreklámra” épülő stratégia arra ösztönözheti a tagokat, hogy barátaiknak, családtagjaiknak, ismerőseiknek ajánlják a Fidesz üzeneteit. Ha sikerül 10, 20, 100 vagy akár 300 ezer DPK-aktivistát bevonni, akkor szeptembertől–októbertől már ezek a civilek továbbíthatják a kormánypárti reklámokat vagy petíciókat – nem egy pártközpontból, hanem „alulról jövően”, személyes kapcsolatokon keresztül.

Affiliate marketing és a DPK: influenszerek is beléphetnek a politikai jutalékrendszerbe?

A Digitális Polgári Körök (DPK) mögött nemcsak a referal (szájreklám) marketing logikája sejlik fel, hanem akár az affiliate marketing modellje is. Ez utóbbi olyan rendszer, ahol tartalomgyártók, bloggerek, influenszerek osztanak meg ajánlásokat, linkeket vagy üzeneteket jutalék vagy más ellenszolgáltatás fejében – nem feltétlen személyes meggyőződésből, hanem célzott elérésért cserébe.

Ha a DPK rendszerét továbbfejlesztik, elképzelhető, hogy egyre több influenszer vagy ismert közéleti szereplő is belép a körbe – akár úgy, hogy politikai tartalmakat, mozgósító üzeneteket, videókat vagy petíciókat osztanak meg saját követőtáboruknak. Ebben az esetben a lojalitás mellett az elérés és a digitális lábnyom válhat a legnagyobb értékké.

A bejelentett tagok között szereplő Dopeman, aki korábban rendszerkritikus megszólalásairól is ismert volt, most a DPK egyik arca lett. Ez arra utalhat, hogy nemcsak civilek, hanem influenszerek és véleményformálók is célkeresztbe kerülhetnek – kvázi „politikai affiliate partnerekként”.

Ha a rendszer szeptembertől–októbertől valóban aktív kampányeszközzé válik, akkor elképzelhető, hogy ezek a szereplők petíciókat, reklámüzeneteket vagy mozgósító videókat osztanak meg – nem hivatalos csatornákon, hanem személyes platformjaikon keresztül, közvetlenül a követőiknek. Ezzel nemcsak az üzenetek terjesztése gyorsulhat fel, hanem új leadek is generálódhatnak: vagyis további emberek kerülhetnek be a rendszerbe, miközben értékes adatokat gyűjthetnek a célcsoportokról.