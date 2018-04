Megint kamut találtak a BBC egyik dokumentumfilmjében

A BBC úgy döntött, hogy inkább teljesen visszavonja a Human Planet című sorozatot, miután egy másik részről is kiderült, hogy ferdítenek benne.

A 2011-ben készült, nyolcrészes sorozat első epizódjában Lembatát mutatják be, ami egy kis indonéz sziget. Itt Benjamin Blikololong vadásszal tarthatnak a nézők, akinek fő profilja a bálnavadászat.

A BBC balszerencséjére viszont pont azon a szigeten járt egy másik újságíró is, így vált világossá, hogy a sorozatban tévesen mutatják be Blikololong szerepét, ugyanis ő nem szigonyozott bálnát, bár a vadászat menetének bemutatása stimmel.

A másik csúsztatást magyar újságírók leplezték le

Április elején a BBC már beismerte, hogy az Emberek bolygója negyedik részében meghamisították a valóságot. Indonézia Pápua tartományába látogattak el, a korowai törzshöz, akik kannibalisztikus múltjukról ismertek.

A stáb úgy mutatta be őket, hogy most is évszázadokkal ezelőtti körülmények között élnek, 30-50 méter magasra épített faházakban. Később viszont kiderült, hogy a faházas rész csak meg volt rendezve, a filmesek kedvéért építették őket, valójában nem ilyenekben élnek.

Ezt először az On the Spot készítői, Cseke Eszter és S. Takács András leplezték le, nekik a törzstagok mesélték, ha jól megfizetik őket, úgy viselkednek, mint elődeik.

Az ominózus faházak: