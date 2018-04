Hárommilliós polgármesteri jutalom ellen tiltakoznak ott, ahol az ivóvízre félmillió sem jutott

Az Alfahír úgy tudja, Gönyű független polgármesterének, Major Gábornak két sikertelen próbálkozás után harmadszor is megpróbálják megszavaztatni a képviselőtestülettel azt, hogy megkapja az idei évre tervezett 3 millió forintos jutalmát. Ezzel azonban vannak, akik korántsem értenek egyet: ilyen például dr. Nagy Gergely jobbikos önkormányzati képviselő is, aki úgy fogalmazott,

„ez 3 millió 585 ezer forinttal terhelné meg községünk idei költségvetését. Akkor, mikor a polgármester 5000 gönyűi és nagyszentjánosi ember ivóvizének hosszú távú biztonságos szolgáltatásához szükséges kútvizsgálatra sajnált 500 ezer forintot. És azután, hogy az elmúlt év végén már megszavaztatott magának két havi illetményének megfelelő jutalmat, 1,1 millió forintot.”

Nagy Gergely arra a beruházásra gondolt, ami kapcsán Kepli Lajos jobbikos országgyűlési képviselő is írásbeli kérdést nyújtott be egy évvel ezelőtt a nemzeti fejlesztési miniszternek, és amire Fónagy János államtitkár válaszolt. A helyieket foglalkoztató vízügy röviden arról szól, hogy a településnek van három saját kútja, ebből egy nem működik, a maradék kettőnek pedig úgy keverik a vizét, hogy a lakossághoz eljutó ivóvíz kifogástalan minőségű legyen, határérték alatti arzénszinttel. És bár a harmadik, használaton kívüli kutat is be lehetne üzemelni, ehelyett biztonságos vízellátásra hivatkozva mégis azt tervezik, hogy 330 millió forintból hozzácsatolják őket a győri hálózathoz, csökkentve a település önállóságát és bezárva saját kútjait.

A kritikusok szerint ez a megoldás nem csupán drágább, de felesleges is, az önkormányzat viszont ennek bizonyítására még egy 500 ezer forintos vizsgálatot sem finanszírozott. Erre utalt dr. Nagy Gergely azzal, hogy 500 ezer forintot sajnált a polgármester, a hárommillió forintos jutalmat viszont elfogadná.

Úgy tudjuk, a polgármesteri jutalom kapcsán szóban megegyeztek arról, hogy Major Gábor a pénz háromnegyedét civil szervezeteknek adná, írásos biztosítékkal viszont nem rendelkeztek erről. A jobbikos önkormányzati képviselő azt is hiába vetette fel, hogy ennyi erővel a pénzt rögtön ezeknek a szervezeteknek lehetne adni, teljesen felesleges közbeiktatni a polgármestert, mint saját pénzéből jótékonykodó személyt, nem beszélve a teljesítés kérdéses ellenőrizhetőségéről.

A képviselőtestület ma, 2018. április 26-án délután tárgyalja az előterjesztést, ahol dr. Nagy Gergely név szerinti szavazást fog kérni.