Több hangfelvétel is lehet Gyárfás Tamás ellen

A hetilap belügyi forrásai szerint az olajügyek miatt állítólag külföldön bujkáló Portik Tamás, amikor a kétezres években hazajött, és itthoni viszonyait rendezni kezdte, Gyárfás Tamással is felvette a kapcsolatot. Rendszeresen beszéltek személyesen és telefonon, ezeket a beszélgetéseket Portik rögzítette, azzal a szándékkal, hogy a producer felbujtói szerepe világossá váljon.

A Heti Válasz azt is tudni véli, hogy Portik, akit 2012 nyarán vettek őrizetbe, a Gyárfás-archívumot Jozef Rohacnak adta. Őt már jogerősen elítélték a Fenyő-gyilkosság ügyében. Rohac a testvérének adta megőrzésre a Gyárfás-anyagot, amelyet elkezdtek feldolgozni, hogy tavaly szeptemberben Imrich K-n keresztül megzsarolják a producert.

Gyárfás azonban feljelentést tett, és a nyomozók így jutottak el Imrick K-ig, majd rajta keresztül Rohac testvéréig. A sportvezető és producer lényegében így önmaga juttatta el a hatóságokat a maga ellen szóló terhelő hangfelvételig.

A volt főügyész benyújtotta a gyanúsítása cáfolatát

Ihász Sándor szerdán hivatalosan benyújtotta a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) a bűnpártolás miatt vele közölt gyanúsítás tételes cáfolatát - mondta a volt főügyész ügyvédje csütörtökön az MTI-nek. Papp Gábor hangsúlyozta, a részletes vallomásban védence nem csupán visszautasítja a gyanút, "hanem olyan tényekkel is szolgál, amelyek önmagukban is cáfolják a gyanúsítást". Ügyfele a dokumentumban azt is közölte, hogy kész válaszolni az ügyészség bármilyen további kérdésére - mondta Papp Gábor, hozzátéve, a cáfolat tartalmi elemeiről később kívánnak tájékoztatást adni. A KNYF hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsította meg a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban április 20-án Ihász Sándort, és házkutatást is tartottak a volt főügyésznél. A gyanú szerint a volt főügyész 2017 októberében hivatalában átvette a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát. Az átadó az utóbb felbujtással meggyanúsított Gyárfás Tamás volt, aki akkor azért fordult az általa ismert főügyészhez, hogy tanácsot kérjen tőle.