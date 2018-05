Első lépések: a Fidesz alaptörvényi védelmet biztosít a gazdag migránsainak

Csütörtökön megalakult a Fidesz parlamenti frakciója is, amelyet Kocsis Máté fog a jövőben vezetni. Az új frakcióvezető ezt követően egyből be is jelentette, azt javasolják, hogy újra ismét a napirend elé kerüljön a hetedik alaptörvény-módosítás.

Nagy nap ez a mai (2.) - A Fidesz a parlamentben hatodszor szavazta le betelepítést tiltó módosítót A Fidesz kedden ismét leszavazta az Alaptörvény hetedik módosítását. A Jobbik lassan egy esztendeje próbálja elérni, hogy Alaptörvényben zárják ki a betelepítés minden formáját: se Brüsszelből ne lehessen bevándorlókvóták elfogadására kötelezni hazánkat, ezzel párhuzamosan nemzetbiztonsági kockázatot jelentő, offshore hátterű letelepedésikötvény-programon keresztül se lehessen harmadik országból külföldi állampolgárokat betelepíteni hazánkba.

Ez papíron arról szólt volna, hogy nem lehet a parlament beleegyezése nélkül "idegen népességet" betelepíteni az országba, azonban a Jobbik még anno, 2016 novemberében egy kiskapura hívta fel a figyelmet, amelyet egyetlen mondattal be lehetett volna zárni.

A Rogán Antal által kitalált és levezényelt letelepedésikötvény-biznisz lázában égő kormánypártiaktól azt kérték Vona Gáborék, hogy a szegény migránsok mellett mondjanak nemet a gazdag migránsokra is.

A Jobbik azt szerette volna rögzíteni az Alaptörvényben, hogy ezután „anyagi ellenszolgáltatásért cserébe" se lehessen jogot, lehetőséget szerezni a letelepedésre. Ezt azonban a Fidesz megakadályozta, fontosabb volt Rogánék akkori biznisze, mint a bevándorlás elleni harc.

Most, hogy újra kétharmada Orbán Viktoréknak, nem kell tovább várniuk, jöhet az eredeti módosítás. A kiskapuk újra megnyílhatnak.