A fideszes értelmiség vezetője beismerte: fideszes oligarchákra utaltak a kiadványukkal

Interjúban ismerte el Osztie Zoltán plébános, a múlt héten nagy vihart kavart A idők jelei című keresztény, konzervatív kormánykritika egyik szerzője, hogy miközben az országban pozitív folyamatokat éreznek, „tisztulásra is szükség van”. A katolikus lelkipásztor a Népszavának adott interjúban azt is bevallotta, a kötetben egyértelmű utalások vannak „fideszes oligarchákra”. Úgy vélte, minden politikai pártnak és társadalmi szolgálatot végző erőnek szüksége van tőkés háttérre, anyagi fedezetre, de személyeskedésbe nem akarnak belemenni. Egy ismerősét idézve azt is hozzátette,

létezik egyfajta „hegyes cipős, csőnadrágos, arroganciával párosuló” stílus, amin változtatni kell.

Mint emlékezetes, egy hete a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (ezek a szervezetek szervezik Orbán Viktor évente esedékes évértékelő rendezvényét) kiadványt jelentetett meg, melyben komoly kritikát kapott a Fidesz-kabinet. Így többek között egyes gazdasági szereplők gyanús vagyonszerzéseit, „üstökösszerűen” felemelkedő politikusokat és üzletembereket, a politikai közbeszéd mértéktelenül agresszív, karaktergyilkos állapotát ostorozták.

A bírálatra Németh Szilárd, Orbán Viktor alelnöke – épp a kötet szerzői által is bírált – egybites sorosozással terelt, a konzervatív értelmiségiek pedig közleményben vezényeltek hátraarcot mondván, a kiadvány „általános hazai és nemzetközi politikai, társadalmi, illetve közéleti jelenségekre reflektál”.

Most a hátraarcból is hátraarcot veszényeltek!