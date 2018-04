Visszakoztak az értelmiségiek: még véletlenül sem Orbánékat kritizálták, csak általános dolgokról elmélkedtek

Tegnap mi is megírtuk: a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre készítette el az Idők Jelei nevű kiadványsorozat harmadik kötetét. A kormányközeli értelmiségiek ebben kritikus gondolatokat fogalmaztak meg a jelenlegi kormány stílusával szemben is, a szövegben többek közt ilyen sorok szerepelnek:

"Üstökösszerűen felívelő embereket látunk, mindennaposak a vagyon és az állami adminisztráció létráin mérhető gyors előmenetelek, valamint bukások. A kirakatemberek látványos és nehezen magyarázható gazdagodása nemcsak azért okoz kárt, mert közpénzt magánosít, hanem azért is, mert rossz, követhetetlen mintát ad."

Vagy ilyenek:

"A közéletben minden fekete-fehér, egyszerű és radikális: a szövegek, amiket a közmédiában hallhatunk, a jelszavak és változásaik, a megoldások keménysége. Mindez a mértéktelenség agresszív kampánya."

Azt hitte, hogy az előbbi részlet a NER-lovagokról, az utóbbi meg például a kézivezérelt közmédiáról szól?

(Ne aggódjon, Balog Zoltán (exminiszter) és Németh Szilárd (Németh Szilárd) is.)

Hát mindannyian tévedtünk! A bátor értelmiségiek máris közleményt adtak ki, melyben jelzik: ők nem úgy gondolták és nem is azt mondták, és eszükbe sem jutott a jelenlegi kormányt kritizálni, csak gondolkodtak, aztán leírták az általános érvényű megállapításaikat, amik a múltban is érvényesek voltak, most is azok, és azok lesznek a jövőben is.

Itt a közlemény:

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, a Magyar Polgári Együttműködésért Egyesületnek és a Professzorok Batthyány Körének közleménye Szomorúan olvastuk azokat a cikkeket, amelyek Az idők jelei elnevezésű társadalmi kezdeményezés Újra néven nevezzük című kötetével kapcsolatban láttak napvilágot. A szóban forgó írások olyan színben tüntetik fel a kiadványt, mintha azt a kötet szerzői a jelenlegi Kormány vagy egy konkrét politikai párt kritikájának szánták volna. Ezzel a kiadvány szerkesztői és írói nem tudnak és nem is akarnak azonosulni. A kötet általános hazai és nemzetközi politikai, társadalmi, illetve közéleti jelenségekre reflektál, azokat vizsgálja meg a keresztény erkölcs szemszögéből. Az ókori világtól napjainkig érvényesnek tartott, az emberi természetből fakadó pozitív emberi tulajdonságok (erények) - okosság, igazságosság, mértékletesség és erősség - szükségességét vagy hiányának következményeit elemzi. A következtetések általános érvényűek úgy a múltban, jelenben és jövőben, mint az egyének és a közösségek számára. A kritikus szolidaritás hangvétele nem aktuálpolitikai jellegű, tehát azok az értelmezések, melyek kiragadva egy-egy állítást manipulálják olvasóikat, elfogadhatatlanok. Mivel az írást gondolatébresztőnek szánjuk, ezért tisztelettel kérjük az érdeklődőket, hogy a teljes szöveget www.keesz.hu weboldalon olvasva kapcsolódjanak be a párbeszédbe.”

Egyelőre gondolatokat ébresztünk, nemsokára újabb cikkel jelentkezünk, melyben részletesen elemezzük majd, hogy az ókorban milyen károkat okozott a kiegyensúlyozatlan közmédia.