A Magyar Hang nulladik száma egy Márki-Zay-interjúval indít

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az április 11-én megszűnt Magyar Nemzet egykori újságírói közül többen is a Magyar Hang című független hetilap szerkesztésén dolgoznak. Május 18-tól jelennének meg, de egy nulladik szamizdat számot is beterveztek a május 8-i ellenzéki tüntetések és a parlament megalakulásának alkalmából.

- közölte korábban György Zsombor, a Magyar Nemzet utolsó főszerkesztő-helyettese. A Magyar Hangot előfizetéssel 450 forintos áron szállítja majd a Magyar Posta, míg az újságárusoknál 500 forintért juthatnak hozzá az olvasók. A péntekenként megjelenő kiadvány tematikája hasonló lesz, mint a korábbi Magyar Nemzet Magazinnak.

A Magyar Hangról annyit lehet még tudni, hogy terjedelme 24 oldal lesz, a nulladik szám pedig egy Márki-Zay Péter-interjúval indít a címlapján.

Front page of #MagyarHang, the weekly started by some former employees of the closed #Hungarian daily #MagyarNemzet. 0. edition will be sold tomorrow on anti-government demonstration. pic.twitter.com/HxrrV74VZm

— Bence Földi (@BenFoldi) 2018. május 7.