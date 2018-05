Nagy szükség lenne rájuk, de nincs elég hivatásos sofőr

A Világgazdaság arról számol be csütörtöki számában, hogy az államilag támogatott hivatásos gépjárművezető-képzésnek köszönhetően az OFA-programban az elmúlt három évben több mint 2500-an szereztek jogosítványt ingyen. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy nyolcosztályos általános iskolai végzettséggel OKJ-s képzésben is lehet szerezni hivatásos jogosítványt teherjárműre vagy autóbuszra.

Árvay Tivadar szerint azonban az OFA-program és az OKJ-s képzés azonban csak tűzoltásra elegendő, az MKFE szerint ezért a lehető leghamarabb el kellene indítani a közoktatásban a hivatásos gépkocsivezetők képzését, amelyre középiskolát végzettek jelentkezhetnének.

A Világgazdaság azt írja: a nemzetközi fuvarozásban dolgozó kamion- vagy autóbuszsofőr magasabb fizetést visz haza, mint a belföldön alkalmazott kollégája. A kamionsofőrök 600 ezer forintot is megkeresnek havonta a napidíjakkal együtt, ami Árvay Tibor szerint vásárlóerő-paritás szempontjából annyit ér, mint például egy német hivatásos gépkocsivezető havi bére.