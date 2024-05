Magyar Péter válaszolt Dobrev Klárának: Önök egy brancsot alkotnak Orbánékkal

Nem fukarkodott az erős szavakkal Magyar Péter, aki már egy ideje mind a Fideszt, mind a DK-t kihívta egy élő vitára a közélet meghatározó kérdéseiről, ha már közeleg a június 9-i választások időpontja.

A Tisza Párt vezetője, alelnöke leszögezte, hogy elsősorban a közmédia hasábjain szerepelne, ezt viszont a DK elutasítja, és más platformokon vitázna Magyarral.

Magyar ezt a választ küldte nyilvánosan a Facebookon Dobrev Klárának:

"Tisztelt Képviselő Asszony!

Az ilyen megnyilatkozásaival csak megerősíti sok millió ember azon meggyőződését, hogy Önök egy brancsot alkotnak Orbán Viktorral.

Ön a bejegyzésével asszisztál a Fidesz-propaganda azon évtizedes törekvéséhez, hogy párhuzamos nyilvánosságot építsenek ki hazánkban és több millió emberhez ne jussanak el a valós hírek. Minden jóérzésű, a változást valóban akaró magyar ember számára egyértelmű, hogy a propaganda falát csak úgy tudjuk átütni, Deutsch Tamást csak akkor tudjuk rákényszeríteni egy élő vitára, ha egységesen követeljük, hogy a “köz”média tegyen eleget a jogszabályi kötelezettségének és egy évtized után rendezzen valódi, élő televíziós vitát a listavezetők részvételével.

Sokatmondó továbbá, hogy a rogáni propaganda a napszemüvegemet nevezi nőinek, Ön pedig a férfiasságomat vonja kétségbe, csak azért mert nem asszisztálok a Fidesz által kiépített médiaterrorhoz, hanem sok százezer, vagy inkább millió magyar emberrel és a valódi ellenzék tagjaival küzdök annak lebontásáért.

Talán nem véletlen, hogy az országjárásom szinte minden helyszínén odajönnek hozzám volt DK-tagok és jelzik, hogy tömegesen lépnek ki az Önök pártjának alapszervezeteiből, hogy a valódi változást követelő jobb- és baloldali, konzervatív és liberális honfitársaink milliói mellé álljanak.

Önnel vagy Ön nélkül, mi le fogjuk bontani a propagandát és a hallgatás falát, a magyar választók pedig eldöntik június 9-én, hogy őfelsége lejáratódott, cselekvőképtelen ellenzékére szavaznak, vagy a TISZA Pártra, amely valós alternatívát és erőt mutat fel a NER mielőbbi lebontásához.

Üdvözlettel, Magyar Péter" - zárul Tisza Párt újdonsült politikusának bejegyzése.

Ahogy arról mi is írtunk, Magyar Péter hármas vitára hívta ki Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet. A Fidesz fő politikusai azóta nem reagáltak érdemben a kihívásra. A NER-ből kiszakadt ellenzéki politikust a Második Reformkor Pártot vezető Vona Gábor is kihívta egy konstruktív vitára, de Magyar vele is a köztévés megjelenéshez ragaszkodik.

Dobrev posztjában felhánytorgatta, hogy Magyar vitát ígért

Ön azt nyilatkozta, hogy „én bárhova elmegyek vitatkozni bárkivel (..), de először a köztelevízióba megyünk”. Pont. Ennyi

- rótta fel Magyar Péternek, akinek beszédmódját is bírálta.

Dobrev szerint a “köztévés” vita nem a többi feltétele, hanem egy a sok közül. Aki azt mondja, hogy CSAK akkor megy el a többi vitára, ha előtte neki Orbán/Rogán megengedte, hogy a köztévében vitatkozzon, az valójában CSAK ki akar bújni a vita alól - írta.

"Legyen férfi, ne legyen gyáva, mint Deutsch Tamás!" - fogalmazott Dobrev Klára közösségi oldalán, aki szeretné látni Magyar EP-programját is.

Szerintem írja be a naptárjába: jövő pénteken, azaz május 17-én 19.00 órakor EP-listavezetők vitája a Partizánban

- fogalmazott a DK jelöltje.

Egy másik posztjában azt írta: "Magyar Péter válaszolt, nem jön vitára a Partizánba a jövő héten. Én megyek a “köztévébe”, ha lesz vita. Gyáva. Mint Deutsch Tamás".

(Címlapkép: Magyar Péter a Nemzeti meneten 2024. április 6-án - Béli Balázs/Alfahír)