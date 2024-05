Matolcsy Ádám extitkárnője zsírozta le a New York-i luxuskégli megvásárlását

Matolcsy Ádám extitkárnője járt el a 15 milliárdos New York-i álomlakás ügyében – írja a Válasz Online. Elsőként a 444 számolt be arról, hogy Matolcsy György jegybankelnök fiának baráti-üzleti köre szerezhette meg a 15 milliárdos New York-i apartmant, amit már készülnek is továbbadni. A hír a Fidesz felsőbb szintjein is zavart okozott, a Válasz Online egyik kormányzati forrása így fakadt ki:

„megengedhetetlen, hogy míg Mészáros Lőrinc és Tiborcz István egyre nyíltabban vállalja fel vagyonát, azaz teszi ki magát a népharagnak és irigységnek, addig mások suttyomban külföldre hordják a panamagyanús bizniszekből származó milliárdjaikat”.

Ez is a miénk

Annyit érdemes tudni, hogy New York egyik legpuccosabb, a Crown Building felhőkarcoló 18. emeletén lévő lakás 350 négyzetméteres.

Irányára 40 millió dollár, mintegy 15 milliárd forint – valószínűleg ezt is mi, magyar adófizetők adhattuk össze.

Ahogy a 444 megírta, a New York-i álomlakás megvételéről szóló szerződést az MNB udvari építőjeként jegyzett Somlai Bálint-cég, vagyis a Raw Development Kft. egyik alkalmazottja írta alá, illetve a vásárlási folyamatban „a nyilvánosság számára ismeretlen R. E.” működött közre. A Válasz Online most azt is kiderítette, ki volt R. E: Matolcsy Ádám korábbi titkárnője. (Később a Matolcsy-fiú megüzente a portálnak, sem megbízóként, sem meghatalmazóként nem instruálta R. E.-t.)

Matolcsy Ádám üzleti klubja óriási vagyonátmentésbe kezdett

A varsói tőzsdén jegyzett GTC Group közreműködésével, amely már legalább 42 milliárd forintnyi eurót fizetett jórészt olyan titokzatos magántőkealapoknak, amelyeket Matolcsy Ádám belsőkörös barátja, Száraz István menedzsel. (Aki egyébként a nemzeti bank külsős kommunikációs ügynökségét irányítja.) A GTC ezért a pénzért 10, Matolcsy Ádám–Száraz István-kör által kezelt ingatlant kapott:

ezek között akadnak lepusztult erzsébetvárosi épületek, illetve olyanok is, amelyeket anno épp a magyar jegybank portfoliójából „szakítottak” ki.

Így nyerészkedett a Matolcsy–Száraz–Somlai-művek

A Válasz Online felvázolta, hogyan is néz ki eljárásrend:

A jegybank vagy az MNB alapítványi hálózata megszerzi az adott létesítményt. Innen baráti magántőkealapokhoz kerül az ingatlanok tulajdonjoga, vélhetően meglehetősen baráti áron. A magántőkealapoktól a GTC Group portfoliójába származtatják tovább az épületeket (vagyis a nemzeti bank áttételes érdekeltsége veszi vissza „kövér áron” a fejlesztendő egységeket). Megbízzák a Somlai-féle Raw Development Kft.-t az adott objektum teljeskörű felújításával, tehát ezen az ágon is begyűjthető valamennyi milliárd. A magántőkealapos kör visszabérli az adott területet a GTC-től, nyilván nem horroráron.

Hogy kerül a titkárnő a képbe?

Áprilisban bizonyos Gosztonyi Balázzsal bővült a GTC vezérkara, aki korábban az Origo vezérigazgatója volt. Ennél is izgalmasabb, hogy Gosztonyi nem más, mint a New York-i luxusapartmannál közreműködő extitkárnő, „R. E.” férje. A történet részletei a Válasz Online cikkében olvashatók, de azért a csattanót nem hagynánk ki:

A Matolcsy család udvartartása sok szállal kötődik Mészáros Lőrinc köreivel. A gazdasági holdudvarok között egyelőre nincs nyoma semmiféle szakításnak, Matolcsy Ádámék tehát joggal remélhetik, hogy az Orbán-rendszerben teljesen védve vannak.

(Címlapkép: bloomberg.com)