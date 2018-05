Nincs az a korrekt, szakmai miniszteri bemutatkozás, amelyből kimaradhat a migránsozós propaganda

Az idősebbek még emlékezhetnek a "vörös farok" fogalmára, amelynek lényege az volt, hogy a kommunista diktatúra évtizedei alatt a legkomolyabb tudományos munka végére is kötelező volt helyezni egy Marx, vagy Lenin idézetet, amellyel a szerző bizonyíthatta, hogy annak ellenére is megbízható elvtárs, hogy nem teljesen hülye. Az új agrárminiszter valami kísértetiesen hasonlót mutatott be az Országgyűlés illetékes bizottsága előtt.