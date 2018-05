Rómában kőkemény bevándorlásellenes kormány alakult - és ez nekünk, magyaroknak egyáltalán nem jó

Orbán Viktor a tavalyi esztendőre jósolta, hogy Európa népei majd jól fellázadnak a liberális elitek ellen. Ez aztán sem a francia, sem a német választásokon nem jött be, és Ausztriában is a jobbközép fősodor pártja alakíthatott kormány - igaz, ők már koalícióra kényszerültek a radikális jobboldallal. Az igazi bomba idén márciusban Itáliában robbant, ahol a két legradikálisabb párt, a bevándorlásellenes Liga és a kicsit zavaros ideológiájú, ám egyértelműen elit-és bevándorlásellenes Öt Csillag szerepelt a legjobban. Hosszas tárgyalások után kiderült, hogy ők is fogják vezetni együtt az országot.

Mainstream-ellenes koalíció kerülhet hatalomra Olaszországban A márciusi olasz választáson egyik párt sem szerzett többséget, így azóta kérdéses, hogy kik vezethetik az országot ezután. A Politico szerint eldőlni látszik a kérdés, az Északi Liga (Lega Nord) és Öt Csillag Mozgalom (Movimento 5 Stelle, M5S) koalíciós kormányzásba kezdhet.

Ma nyilvánosságra hozott kormányprogramjuk kemény fejtörés elé fogja állítani Brüsszelt - de Budapestet is. A tervezetben ugyanis egyszerre szerepel

a Földközi-tengeri "humanitárius missziókban" való részvétel felülvizsgálatát, amelynek keretében illegális migránsok tízezreit szállítják át Afrikából az olasz partokra,

az illegális bevándorlók összegyűjtését, táborokba szállítását, és gyors kiutasítását,

a menedékkérők segítésével foglalkozó szervezetek nemzetközi finanszírozásának átláthatóságát,

valamint - és most tessék megkapaszkodni! - a menedékkérők kötelező és automatikus elosztását az EU tagállamai között.

Róma tehát a jövőben egyszerre fogja képviselni a zéró toleranciát a migrációs áradattal szemben, és a kötelező uniós migránskvóta bevezetését. És ezt nem azért teszik, mert megőrültek - hanem éppen azért, mert nagyon is észnél vannak. Nem tesznek mást, mint,

következetesen és kíméletlenül képviselik az olasz nemzeti érdeket.

Ez pedig bizony egyszerre foglalja magában a modern népvándorlás korlátok közé szorítását, de azt is, hogy a már Olaszországba érkezett és valamilyen okból nem kiutasítható menekültek minél nagyobb részéről megszabaduljanak. Méghozzá úgy, hogy a nyakunkra sózzák őket.

Az Unión belüli helyzeten ez önmagában egyébként nem sokat fog változtatni, hiszen a kötelező kvótát az előző római kormány is teljes mellszélességgel támogatta. Arra azonban élesen rávilágít, hogy

nekünk magyaroknak, közel se biztos, hogy jó, ha a nyugat-európai országokban bevándorlásellenes erők jutnak hatalomra.

Őket ugyanis rendes nemzeti pártokként a saját hazájuk sorsa érdekli, és nem a brüsszeli elvárásokra hánynak fittyet, de a mi érdekeinkre is. Vagyis a valóság - mint szinte minden területen - e tekintetbe is jóval bonyolultabb, mint Orbánék egybites propagandája.