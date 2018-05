Szávay: Nemzeti radikális vagyok, de nem veszek részt pártütésben

A kormánypárti médiumokban rendszeresen turnézó Nagy Ervin ezúttal a Jobbik szakadását vizionálta. Mint mondta:

Szávay István nem is hagyta szó nélkül a Filozófus okfejtését:

Szávay István egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs semmilyen pártütésben részt venni:

"Egyrészt nem, nem lesz öt olyan ember! Másrészt meg az ellentét nem erről szól, ezt a néppárti-radikális törésvonalat csak a kormánysajtó próbálja erőltetni. Magamat továbbra is nemzeti radikálisnak tartom, mégis a Jobbik tagja és képviselője maradok - a pártalapítók közül egyébként a frakcióban most már egyedüliként. Abból persze eddig sem csináltam titkot, hogy több területen is alapvető változásokat tartok szükségesnek politikai közösségünk irányításában és működésében, de ezt a megválasztott elnökség sem gondolja másként. Ezért szívesen segítem a munkájukat, és eszemben sincs semmilyen pártütésben részt venni. Bármilyen ezzel kapcsolatos találgatást ennyivel szeretnék is rövidre zárni."