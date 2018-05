"Nincs létjogosultsága a platformnak"

"A Mi magunk platformnak nincsen létjogosultsága, egyrészt az alapszabály ezt nem teszi lehetővé, másrészt a Jobbik nem önmagát képviseli, mi nem magunkat képviseljük, hanem minden magyar embert. Ragaszkodunk a 2003-as alapító nyilatkozatban lefektetettekhez, miszerint a Jobbik a nemzet egészét képviseli" - jelentette be Jakab Péter Toroczkai László sajtótájékoztatójára reagálva.

A Jobbik szóvivője úgy vélte: a Fideszen belül van arra törekvés, hogy megosszák a Jobbikot, a kormánypárt szeretné elérni, hogy a Jobbik a Fidesz egy platformja legyen csupán.

"A Jobbik továbbra is Magyarország legerősebb ellenzéki pártja, az egyetlen valós ellenzéki alternatíva."

Mint mondta: lehetnek és kellenek is viták a párton belül, egy demokratikus közösségben a vita nem a fejlődés gátja, hanem a fejlődés motorja.

"De ha ezeket a vitákat a párt lefolytatta, akkor mindenkinek tudomásul kell venni a legfőbb döntéshozatali szerv, vagyis a kongresszus döntését. Ez pedig úgy szólt, hogy a Jobbik tovább járja azt az utat, amelynek eredményeként a Jobbik szociálisan érzékeny nemzeti néppártként a magyar társadalom legszélesebb rétegeit kívánja képviselni, függetlenül attól, hogy ki baloldali vagy jobboldali."

Jakab Péter bejelentette: a párt elnöksége csütörtökön ül össze, ahol megvitatják a platformmal kapcsolatos álláspontot.

A párt szóvivője hozzátette: a Toroczkai László által bejelentett hét polgármester közül ketten, Szente Béla, Monorierdő és Baumgartner László, Bánokszentgörgy polgármestere jelezte, hogy visszaéltek a nevükkel, tehát nem vesznek részt ebben a platformban, ahogyan Jámbor Márk regionális igazgató is jelezte (Toroczkai László négy, őt támogató regionális igazgatóról beszélt), hogy nem adja nevét ehhez a platformhoz.

"A Jobbik egységes, nem tartunk attól, hogy szakadás lesz" – jelentette ki újságírói kérdésre Jakab, aki emlékeztetett: lemorzsolódás mindig is volt a párt körül, sőt, különböző pártok korábban is alakultak korábbi jobbikosokból, de azok hamar meg is szűntek - utalt a Magyar Hajnalra, vagy a Magyar Főnix Mozgalomra a szóvivő. Arra reagálva, hogy Toroczkai Lászlót a frakcióban is támogatják, úgy reagált, a Jobbik frakciója "hallatlanul egységes".

Emlékeztetett: "Maga Dúró Dóra sem erősítette meg, hogy részt venne ebben a testületben, ezt csak Toroczkai Lászlótól hallottuk eddig."

"Párton belül egy pártot létrehozni, az a párt ellen hat"

- mondta. Újságírói kérdésre leszögezte: azért nem tud visszatérni a Jobbik a "régi irányhoz", mert el sem tért attól, az alapító nyilatkozatban megfogalmazott értékek a néppártosodással teljesednek ki.

Mint mondta: a platform létrehozásáról nem volt egyeztetés Toroczkai László és Sneider Tamás között.

A sajtótájékoztató végén még egyszer megerősítette: a szerveződés jelenleg alapszabály-ellenes.