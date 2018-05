Megszülték végre a Stop Sorost és az Alaptörvény hetedik módosítását (Frissítve!)

Orbán Viktor ígéretének megfelelően megérkeztek a nyár slágerei. Az alaptörvény-módosítás szövegét ITT olvashatja, a Stop Soros szövegét pedig ITT.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Alaptörvény: Jöhet a gazdag migráns, maradnak a rendőrök a határon

Alig több mint hat év alatt hetedszer is módosítani kívánja a gránitszilárdságú Alaptörvényt Orbán Viktor és kormánya. A mostani csomag a normaszövegen kívül a Nemzeti hitvallás részbe is belenyúlna. Nem tiltanák a letelepedési kötvénnyel történő tartózkodási engedély vásárlását, és határőrség helyett továbbra is rendőrökkel védetnék a határt. Megalkotnák a közigazgatási bíróságokat, illetve nem lehetne tüntetni politikusok lakásai közelében.

A „saláta” legfőbb pontjai:

A nemzeti hitvallás ezzel a mondattal egészülne ki: „Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége.”

Rögzítenék, hogy az EU hatáskörgyakorlásának összhangban kell lennie az Alaptörvénnyel, és nem korlátozhatja a magyar szuverenitást.

Kimondanák, hogy az ország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége.

Egy módosítással megakadályoznák, hogy politikusok lakásai közelébe tüntetést szervezzenek, valamint ott véleményt nyilvánítsanak.

Alaptörvényben rögzítenék az idegen népesség betelepítésének tilalmát, de továbbra sincs olyan indítvány, mely megtiltaná, hogy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe külföldiek tartózkodási engedélyt szerezzenek. A gazdag migráns letelepedési kötvénnyel továbbra is jöhet.

Létrehoznák a rendes bíróságok mellett a közigazgatási bíróságokat.

Bírósági ügyekben felértékelődne a jogszabályok preambulumának és indokolásának szövege. (Szándékosan írtunk jogszabályt, az indítványt is így nyújtották be, de indokolása csak a törvényeknek van.)

Határőrséget nem állítanának fel, a migráció megakadályozásában továbbra is a rendőrségnek lesz feladata.

A rendőrök mennek a határra

Ahogy az előzetesen várható volt, az Orbán-kormány továbbra sem az önálló határőrségben bízik, hanem a rendőrségre ró további feladatokat. A Rendőrségről szóló törvény például így módosul: a rendőrség

"őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában".

Ezen belül a rendőrségnek feladata, hogy megakadályozza azt, hogy a Schengeni külső határ szerinti határvonalától számított 8 km-es sávon belülre olyan személy lépjen be, valamint az ott tartózkodó olyan személyt távozásra kötelezi, "akivel szemben a határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása, a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása, embercsempészés, jogellenes tartózkodás elősegítése, jogellenes bevándorlás elősegítése, bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban".

Ezentúl elfogadhatatlan lesz a kérelme annak, aki olyan országon keresztül érkezett, ahol üldözésnek, súlyos sérelem veszélyének nincs kitéve, vagy ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított. S amint erről a kérelmezőt értesítették, onnantól kezdve három nap áll rendelkezésérére, hogy megvédje az igazát.

Még kivárnak

A Jobbik szóvivője, Jakab Péter lapunknak néhány órával korábban arról beszélt, hogy a pártja egyelőre tájékozódik, és megvizsgálja a szövegeket, mert az Orbán-kormány bevándorlással kapcsolatos álláspontja "percről percre változik".