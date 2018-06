Amihez Mészáros Lőrinc hozzáér, pénzzé változik

Ha egy cég bekerül Mészáros portfóliójába, azonnal pozitívra vált a mérlege, sőt többnyire messze ágazati átlag felett gyarapszik. A Mediaworks-öt például 2,4 milliárd veszteséggel vette át, majd egy év alatt 4,3 milliárd nyereségbe fordította a korábban csak vergődő médiavállalkozást.

Három érdekeltségébe tartozó céget már a tőzsdén is jegyeznek, legnagyobb ezek közül az Opus Nyrt., mely a médiától kezdve a mezőgazdaságon át az építőiparig, nehéziparig és ingatlankezelésig számos szektorban rendelkezik érdekeltséggel. Ide tartozik például a Népszabadságot bezáró Mediaworks Hungary Kft. is. Az Opius Nyrt. adatain is tükrözik a Mészáros-csoda: a korábbi háromszorosára, 46 milliárd forintra nőtt az árbevétele, és a megelőző évi közel 1 milliárd forintos veszteséghez képest 5,9 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet.

A Konzum Nyrt-t, mely 10 milliárd forintos adózás utáni forgalmat könyvelhetett el tavaly, az irodák, raktárak, kereskedelmi ingatlanok bérbeadását, üzemeltetését végző Appeninn Nyrt pedig 800 millió forintos nyereséggel zárta az elmúlt két évet.

Orbán Viktor jó barátja óriásit kaszál azon is, hogy az Opusnak átadja néhány, a nevén levő cégének bizonyos tulajdonrészét. Így kerül át a tőzsdén jegyzett cég tulajdonába az út- és csatornaépítő-ipari Mészáros és Mészáros Kft., a vasútépítő R-Kord, a keményítőt gyártó Visonta Projekt Kft., vagy a Mátrai Erőmű és Status Power. A bizniszért cserébe Mészárosnak 70-90 milliárd forint értékű Opus-részvény üti a markát.

Mészáros kemény munkájának szemmel látható az eredménye: csak a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégekben 280-300 milliárd forint a részesedése, ezen felül pedig ott vannak még az érdekeltségébe tartozó egyéb vállalatok.

Mészáros becsült vagyona most 280 milliárd forint, így jelenleg ő a második leggazdagabb magyar. Az első helyen az OTP vezér Csányi Sándor van a maga 320 milliárd forint becsült vagyonával. De az elmúlt évek növekedését nézve, az ország gázszerelője hamarosan letaszíthatja Csányit a trónról, mivel Orbán Viktor barátjának 2010-ben még csak százmillió körüli vagyona lehetett, 2015-ben 8,4 milliárdnál tartott, tavaly pedig már 120 milliárdnál járhatott a gázszerelőből lett felcsúti üzletember.