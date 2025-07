Már lehet jelentkezni a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségébe

A Jobbik elutasítja azt a kormánypárti és több ellenzéki párt által is felvetett ötletet, hogy a központi költségvetés fizesse ki a devizakárosultak igazságtételének költségeit – szögezte le pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizakárosultak ügyét felkaroló alelnöke szerint ez azt jelentené, hogy a károsultak adófizetőként saját magukat kártalanítanák, ami „nyilvánvalóan elfogadhatatlan” lenne – mondta.

„A mi szándékunk az, hogy fizessenek a bankok!”

– hangsúlyozta a jobbikos politikus. Aláhúzta, a devizahitel egy hibás termék volt, így annak kell állnia a kártérítést, aki ezt a terméket a piacra szabadította.

Az ellenzéki honatya ugyanakkor azt is közölte, teljesen egyértelmű, hogy az állami és a bankok felügyelete hol és milyen mértékben mulasztott, ezért a Jobbik azt javasolja, hogy

az állam előre finanszírozza meg a devizakárosultak pereskedésének költségeit,

vagyis a jogérvényesítés akadálya ne lehessen az anyagiak hiánya.

Z. Kárpát egyben azt is kijelentette, nem lehet hagyni, hogy devizakárosultak százezrei még évekig, egyesével pereskedjenek, ezért céljuk, hogy

a parlament a lehető leghamarabb rendezze a devizahitelesek ügyét.

A Jobbik politikusa emlékeztetett, a szerződéses konstrukciók csakis a bankoknak kedveztek, hiszen romló forintárfolyam mellett megugrott a törlesztőrészlet, ha pedig javult volna az árfolyam, akkor is ott volt az egyoldalú szerződésmódosítás révén a kamatemelés lehetősége.

Az ellenzéki képviselő arról is tájékoztatott, péntekig már 43 ezren jelentkeztek a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége Facebook-csoportjába. Ezzel párhuzamosan elindították az ezt a közösséget fenntartó egyesület bírósági bejegyzését is – fűzte hozzá Z. Kárpát Dániel. Amíg ez meg nem történik, addig is lehet jelezni a csatlakozási szándékot egy szándéknyilatkozat kitöltésével, a politikus azt ígérte, mihelyt megtörténik az egyesület bejegyzése, már másnap tájékoztatják a csatlakozni szándékozókat a lakóhelyük szerinti alakuló ülés részleteiről.

„A devizások ne engedjék el a reményt, csoportosuljanak, szervezkedjenek a nyár folyamán, adják le a jelentkezést azok, akik szeretnének belépni a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségébe”

– kérte Z. Kárpát, aki azt ígérte, őszre egy országos lefedettségű hálózat jöhet létre.

A jobbikos politikus szerint ha a devizakárosultak együtt és elég hangosan követelik az igazságot, akkor „nem lehet őket félreállítani”, nem fordulhat elő még egyszer, hogy ezeket az embereket „az út szélén hagyják”.