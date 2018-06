Hát így adta fel a Jobbik a legfontosabb üzenetét?

A műsorban elhangzottakból idézünk:

Novák Előd: Ne ragadjunk le ennél a témánál, mert számomra sokkal fontosabb azok a szakmabeli, programpontbeli feladások...például a magyarság demográfiai helyzetét a magyarság legnagyobb problémájának deklaráltuk még a négy évvel ezelőtti programunkban...



Kálmán Olga: És most nem?



Novák Előd: Most már ez nem...Mer' ha a társadalom számára népszerűbb most valami olyat mondani, hogy Orbán Viktor maga az ördög például, akkor kampányoljunk csak ezzel. Ez nem egy program. Számomra ez fáj. A platformot pontosan ezért hoztuk létre, hogy a magyarság számára stratégiai kérdésekben taktikázásnak nincsen helye.



Az elhangzottak kapcsán megkérdeztük Sneider Tamást, a Jobbik elnökét, az alábbiakra várva a választ:



- Valóban feladta a Jobbik a demográfia témáját?

- Ha igen, miért nem tartják már azt a magyarság legnagyobb problémájának, ha korábban annak tartották?



Alább Sneider Tamás válasza:

"Szó nincs feladásról. A jelenlegi ciklusban az első beadványomat is ebben a témában intéztem Hegedűs Lorántné alelnök asszonnyal (valóban, IDE kattintva megtekinthető - a szerk.). Ebben hangot adtunk azon álláspontunknak, miszerint hazánk legsúlyosabb sorskérdése a demográfiai krízishelyzet."

A beadvány fejlécén látható, hogy azt június 4-én nyújtotta be Sneider Tamás és Hegedűs Lorántné. A televíziós műsor felvételére június 4-én az esti órákban került sor, mikor már nincs mód írásbeli kérdések benyújtására.

Azaz időben előbb nevezték a jobbikosok hazánk legsúlyosabb sorskérdésének a magyarság demográfiai helyzetét az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez címzett kérdésükben, mint azt Novák Előd számon kérte volna Kálmán Olga műsorában. Ha a platformot ezért hozták létre, úgy az - legalábbis ebben a témában - dokumentálhatóan okafogyott.

K.P.