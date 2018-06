Nem lesz heringparti a balatoni vonaton?

Éppen ezért, a mostani nyári menetrend kialakításánál különösen ráfeküdtek a balatoni (ebből következően a velencei) vonalakra.

A MÁV-Start vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján több járatot és korszerűbb szerelvények közlekedtetését jelentette be.

Csépke András emlékeztetett arra, hogy a dél-balatoni vasútvonal felújítása révén csökken a menetidő és javul a menetrendszerűség, azaz pontosabban közlekednek a vonatok. A balatoni (vagyis a 30-as vasútvonal) felújítása során ez nem mindig volt így, a Budapest Fehérvár közötti szakaszon a biztosítóberendezés néhány évvel ezelőtt még napi szinten adta meg magát és borította fel a menetrendet.

Tavaly nyáron a balatoni járatokon 8,6 százalékkal nőtt az utasszám, 1,4 millióan utaztak vonattal, 113 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. A balatoni vonatokon az árbevétel 8,1 százalékkal, mintegy 105 millió forinttal nőtt a nyári időszakban az előző évhez képest. A MÁV-Start árbevétele annak ellenére növekszik, hogy a tavaly decemberben a menetrend váltáskor az online és automatás jegyvásárlásra kedvezményeket vezettek be. A MÁV-Start idei első öt havi árbevétele 218 millió forinttal nőtt az előző év azonos időszakához képest, úgy, hogy az új kedvezmények igénybe vételével 330 millió forintot takarítottak meg az utasok.

Plusz vonatok hétvégeként

Az állami vasúttársaságot időnként megviccelte az időjárás, így korábban egy napos, meleg hosszú hétvégén elképesztő tömegjelenetek alakultak ki a vonatokon. Láthatóan ezt igyekeznek elkerülni a mostani menetrenddel.

Lóczi Csaba, a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatója elmondta, hogy a szombaton életbe lépő nyári vasúti menetrendben a Balaton északi és déli partján korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, hétvégén plusz vonatok közlekednek, amelyek többségén a kerékpárszállítás lehetőségét is biztosítják. Ez utóbbi szintén komoly fejtörést okozott korábban, meglátjuk, hogy mennyire sikerült idén ezt megoldani.



Az értékesítési igazgató ismertette, hogy expresszvonatok közlekednek Budapestről két óránként Nagykanizsára Tópart, illetve Keszthelyre Balaton expressz néven.



Budapest és Siófok között hétvégenként 90 darab személyszállító vonat közlekedik majd átlagosan 30 percenkénti indulással - emelte ki Lóczi Csaba.



Az értékesítési igazgató elmondta, hogy az idén is lesz 30, 60, 90 napra váltható Balaton-bérlet, amelynek az ára csökkent. Az interneten és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül a csúcsidőn kívül közlekedő vonatokra szóló e-vonatjegyek 20 százalékkal olcsóbban válthatók a Balatonhoz is - tette hozzá.