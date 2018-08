„Orbán egy geci” – hirdeti rovásírással a Margit híd víz alól előbukkanó pillérje

Néhány évente előfordul, hogy a Duna vízszintjének csökkenése miatt a Margitszigetről be lehet sétálni a Margit híd alá, ami izgalmas és egyedülálló látványt nyújt a városképet más irányokból ismerő szemeknek.

Ezekben a napokban is így van ez, és a jelenséget egyre kreatívabban közelítik meg a pestiek, már padot is találunk a Duna kellős közepéről parlamenti látképet nyújtó zátonyon. De idén van valami más is, méghozzá egy falfirka, ami a miniszterelnöknek üzen:

A rovásírással felfújt felirat lefordítva az Orbán Viktorral szembeforduló, majd érdemi eredmények nélkül elbukó egykori Fidesz-oligarcha, Simicska Lajos klasszikusa, miszerint

„Orbán egy geci”.

Pontosabban a feliratból hiányzik az „egy”, valójában csak az van ott, hogy „Orbán geci”. De ettől még érthető, hogy mi volt a cél.

Persze várhatóan elég hamar, soron kívül le fogják mosni a feliratot, mint minden olyat, ami személyesen Orbán Viktort sérti. Más kérdés, hogy tényleg nem kéne összefirkálni a hidat, de erre meg lehetne kontrázni, hogy talán lopni, csalni, és hazudni sem kéne.

De még mielőtt lebontanák a hidat és sóval bekevernék a Dunát, térjünk át a dolog turisztikai oldalára, ami ettől függetlenül baromi jó. Tényleg érdemes egyszer mindenkinek lemennie a pillérhez, ahol még a híd lábának normális napokon vízzel feltöltött alagútján is át lehet sétálni.

Hogy a hajókat ilyen testközelből láthassuk:

Ha a Margit híd felől megyünk be a szigetre, jobbra az első lépcsőnél, vagy balra az atlétikai centrumon keresztül kell lemenni a futópályához, majd visszafordulva a sziget csücskénél viszonylag könnyen le lehet ereszkedni a vízszintig, nem csúsznak a kövek. Onnan már csak a sziklákon átsétálva meg kell kerülni a híd lábát, és szembe is találjuk magunkat a páratlan panorámával: