Gyereknek is eladtak kristályt a családi vállalkozó dílerek

Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy nő, a két lánya, a nő élettársa és egy férfi ellen, akik a városban „kristály” fantázianevű kábítószert árultak vevőiknek, köztük egy fiatalkorúnak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a nő már korábban is kereskedett pszichoaktív anyagokkal, majd pár hónapos szünet után 2022 novemberében döntött úgy, hogy újra árulni kezdi a kábítószert, hogy rendszeres jövedelemhez juthassanak. A kristályt a nő szerezte be, míg élettársa az árusításban vett részt.

A beszerzett kábítószert lakóhelyükön osztották adagokra, és ott is fogadták vevőiket. Az értékesítésbe bevonták a nő két lányát és egy férfit is. Az ő feladatuk volt a lakókörnyezet és az utca forgalmának figyelése, emellett közreműködtek a vásárlók kiszolgálásában is. A férfit négy adag kristállyal és háromezer forinttal fizették ki.

A vádlottaknak állandó vevőkörük alakult ki, nyolc vevőjük közül többen is naponta vásároltak a kristályból.

Egyikük csak 16 éves volt, őt a pár szolgálta ki hónapokon keresztül, napi rendszerességgel.

A vádlottak a 2023 júniusáig végzett értékesítésből közel két és fél millió forintos bevételre tettek szert.

A járási ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló nőt és a más ügyben letartóztatott párját új pszichoaktív anyaggal való, bűnszövetségben elkövetett visszaéléssel és 18. életévét be nem töltött személynek való átadásával, a nő lányait, az értékesítésbe bevont férfit és a hatodik vádlottat szintén visszaéléssel, közülük az előbbi hármat bűnszövetségi elkövetéssel vádolja.

A járási ügyészség a párral, a nő lányaival és az értékesítésbe bevont férfival szemben is végrehajtandó szabadságvesztés, míg a hatodik vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza.