Jobbik: az élelmiszerek áfájának eltörlése a valódi megoldás

"A földre vitt, legyőzött infláció visszavágott, és most ezen a legjobban a miniszterelnök van meglepődve" - reagált a Jobbik Orbán Viktor szokásos pénteki Kossuth rádiós interjújára.

"Ócska bűvésztrükkök helyett valódi megoldásokra van szükség. Vagy felmutat valamit a miniszterelnök és a gazdasági minisztere, vagy „mehetnek mindannyian vissza a balettbe ugrálni"

- fogalmaznak közleményükben.

Emlékeztetnek: a Jobbik most is – ahogyan korábban is –, a "kommunista stílusú gazdasági beavatkozások helyett" jelentős áfacsökkentést javasol.

A párt azt követeli, hogy törölje el a kormány az alapvető élelmiszerek áfáját, és az árak követésével garantálja azt, hogy ezen az emberek nyerjenek, ne a multik.

"Erre van mód, megvannak hozzá az eszközök, csak a kormányzati akarat hiányzik" - mutatnak rá.

Az szja-mentességre vonatkozó új intézkedésekkel kapcsolatban leszögezik: a Jobbik mindig is támogatta a családokat védő, őket segítő intézkedéseket. Ugyanakkor hozzáteszik: ezeket a katasztrofális népesedési helyzetre tekintettel már legalább 10 éve meg kellett volna hozni.

"Ehhez azonban nemzeti, nem pedig rokoni-haveri érdeket szolgáló gazdaságpolitikára lett volna szükség" - mutatnak rá.

"Minden egyes nappal egyre világosabban látszik, hogy a 2026-os választások tétje nem pusztán a kormányváltás, hanem a valódi rendszerváltás kiharcolása"

- szögezi le a párt.

A Jobbik szerint "áfacsökkentésre, normális bér- és nyugdíjemelésre, a putyini „béke” helyett valódi, igazságos és hosszan tartó békére van szükség, valamint olyan felelős kormányra, amely nem 15 év után, a választásokhoz közeledve kap észbe, hogy hazánkban lassan megállíthatatlanul terjed a drog és a bűn".