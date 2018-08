Továbbra is olvasható az Orbánt geciző graffiti a Margit hídon

A rovásírással felfújt graffiti azonban továbbra is a híd középső pillérjéről hirdeti, hogy

(Igen, igen, tudjuk, hogy az "egy" nem szerepel a feliratban, ezzel kapcsolatban lásd az előző cikkünket.)

Úgy tűnik, a főváros szorgos karbantartói akkor sem hajlandóak eltérni a szokott ügymenettől, ha a miniszterelnök úr makulátlan becsületéről van szó.

(Fotó: Harmati András / Alfahír)

Néhány évente előfordul, hogy a Duna vízszintjének csökkenése miatt a Margitszigetről be lehet sétálni a Margit híd alá, ami izgalmas és egyedülálló látványt nyújt a városképet más irányokból ismerő szemeknek.Ezekben a napokban is így van ez, és a jelenséget egyre kreatívabban közelítik meg a pestiek, már padot is találunk a Duna kellős közepéről parlamenti látképet nyújtó zátonyon.