A kegyvesztett fideszes vállalkozó Isten akaratának tartja, hogy az ügyészség börtönbe zárná

Kuna Tibor a kormány egyik kedvenc kommunikációs vállalkozója volt, milliárdos megbízásokat kapott, mostanra viszont odáig jutott, hogy letöltendő börtönbüntetést és vagyonelkobzást kért rá az ügyészség.

Kuna csökkenteni akarta a Young and Partners nevű cégét terhelő adókötelezettséget, megállapodott V. Attilával, hogy fiktív számlákat vásárolnak, a bűnszervezet ki is állította a számlákat, Kuna fizetett, néhány nap múlva visszakapta pénzt, miután levonták a 9 százalékos jutalékot. A fiktív számlákat ezután bevezette a Young and Partners könyvelésébe, hogy így csökkentse a fizetendő adót.

Letöltendőt kértek a Fidesz-frakció egykori kabinettitkárára Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, és hamis magánokirat felhasználásával vádolják Kuna Tibort, Szijjártó Péter jó barátját, a Fidesz-frakció egykori kabinettitkárát. A Fővárosi Főügyészség letöltendő börtönbüntetést és vagyonelkobzást kérnek (az okozott kár erejéig), és azt is, hogy a bíróság tiltsa el a cégvezetéstől Kuna Tibort, aki szerintük összesen 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be, és ezzel 52 milliós kárt okozott a költségvetésnek - írja a 444.

Isten

Kuna Kecskeméten egy pünkösdista gyülekezet előtt magyarázta el, hogy valójában mi történt. Az előadást a 444 szúrta ki, a vállalkozó úgy gondolja, hogy Istentől kapta a pofonokat:

„Nagyon szükség volt az életemben, hogy Isten két kiadós, nagy pofonnal a helyére rakjon. Tehát, ha néha ilyen öblös a hangom, az azért van, mert egy nagy hal, a cet gyomrából beszélek hozzátok, mert még mindig ott vagyok, de Isten az, aki eltervezte az én kiköpetésemet, és soha életemben nem voltam még ilyen jól.”

Az igazán abszurd rész csak ezután jön, a nagy rakás pénzről és hatalomról:

„Én ezelőtt pár évvel kaptam Istentől két talentumot. »Ezzel menjél, szolgáljál!« Az egyik az egy nagyon nagy rakás pénz, a másik meg egy nagy rakás hatalom és befolyás. És én úgy éltem az életemet, hogy ezt a nagy rakás pénzt nagyon jól használtam. Isten szerint nagyon jól használtam.”

A teljes előadás:

(fotó: Soós Lajos / MTI)