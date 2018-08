A The Wall Street Journal már vesztegetési ügynek nevezi a Tiborczcal is kapcsolatba hozott Microsoft-botrányt

Lezárult a Microsoft vizsgálata az informatikai világcég magyarországi leányvállalata ügyében – írja a HVG a The Wall Street Journalra hivatkozva. A lap, mely „bribery probe”, azaz vesztegetési ügy néven illeti az esetet, arról tudósít, a SEC és az amerikai igazságügyi minisztériummal működnek együtt a részletek feltárásában, miután saját belső vizsgálatukat már lefolytatták. A nyomozók azt vizsgálják, hogy a közvetítő vállalatok által generált haszon kik zsebébe vándorolt, jutott-e belőle például az üzletért cserébe kormányzati tisztviselőknek.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a kormányzati szoftverbeszerzések során a Microsoft közvetítőknek adott el programokat, amiket a közvetítők busás haszonnal adtak tovább közigazgatási intézményeknek:

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság,

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség,

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

a NAV,

a Magyar Posta Zrt,

az ORFK,

a Magyar Államkincstár,

az Országos Vízügyi Főigazgatóság,

a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és szervezetfejlesztési Intézet,

a húsz kormányhivatal,

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal,

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.,

az Oktatási Hivatal,

az Euro Atlantic Solution és az Insomnia magáncégek.

Külön érdekesség, hogy az egyik ilyen közvetítő cég, a HCS Experts Tiborcz István és testvére, a nem sokkal előtte még a NAV Informatikai Főosztályát vezető Tiborcz Péter cége volt.

Korábban a Népszava alapján arról is írtunk, a Microsoft jogi osztálya arra utasította a cég illetékeseit, minden a magyar kormányzati közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumot őrizzenek meg.

A Microsoft nem cáfolta, hogy Tiborczékkal is tárgyaltak az állami szoftverbeszerzésről Ahogy arról korábban az Alfahír is beszámolt, a miniszterelnök veje is érintett lehet a Microsoft magyar államigazgatást érintő korrupciós vizsgálatában. A Népszava információi szerint Lázár János állítólag nem tud semmiféle vizsgálatról, ami azért is érdekes, mert ő felügyeli az uniós támogatások felhasználását, a szoftverfejlesztési projektek pedig EU-s pénzből valósultak meg.

David Howard, a Microsoft helyettes vezető jogtanácsosa a The Wall Street Journalnek elmondta: a saját nyomozásuk által szerzett adatok alapján négy munkatársat rúgtak ki az ügyben összefüggésben a magyarországi képviselettől.

A tengerentúli hatóságok az Amerikai Egyesült Államok külföldön kifejtett korrupt gyakorlatokról szóló törvényének (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) értelmében vizsgálják a magyarországi ügyet. Az amerikai napilap emlékeztet: nem először kerül sor hasonló nyomozásra, 2013-ban hasonló ügyeket tártak fel a szövetségi szervek a Microsoft romániai, olasz és kínai képviseleténél is. A WSJ értesülései szerint Oroszországban és Pakisztánban is történtek hasonlók. A magyarországi ügyben a Microsoft akár egymilliárd dolláros (280 milliárd forintos) büntetést is kaphat – ismerteti a HVG.