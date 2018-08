Hős utca: a drogosok szétszórása a jól menő lakótelepeket is veszélyezteti

A Hős utcai gettó évtizedeken keresztül jelentett problémát Kőbánya és Zugló határában, az ott élő szegények, többnyire romák sajnos nem csak az ital, hanem a kábítószerek csapdájából sem tudtak szabadulni. Az utca Hungária körúttól kifelé eső részén éltek bérlakásokban azok is, akik az új dizájner drogok elterjedése után buta zombikként jelentek meg az 1-es villamos pár percre lévő megállójában, megijesztve és olykor zaklatva is az átutazókat. Miután a sajtó felkapta az ügyet, a rendőri jelenlét megnőtt, majd az önkormányzat úgy inkább döntött, hogy inkább elbontja az egész gettót, lerombolják az épületeket, az ott élőket pedig szétszórják a kerület más részeibe.

Az olcsó szintetikus kábítószerektől, például a megtévesztő nevű biofűtől csorgó nyállal billegő zombik ezt követően új helyen jelentek meg: egyre többször látni őket a Kerepesi út túloldalán kezdődő Pillangó parkban, Zugló –és egész Budapest- egyik legélhetőbbnek tartott lakótelepén. Az ATV műsora, ami egyébként az első Hős utcai anyagot is készítette, nemrég újabb tartalmas riportot hozott le a jelenlegi helyzetről, megéri megnézni:

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a Hős utca rosszabbik felének rendbetétele hogyan fogja befolyásolni az ingatlanárakat. Nyilvánvalónak tűnik, hogy míg a korábbi gettó környéke valamelyest drágulni fog, addig a Pillangó parki lakások árazására negatív hatással lehet, ha a környék kábítószeresei átszoknak oda.

Még nem mérnek változást

Az Alfahír kérésére segített eligazodni ebben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Elmondta, hogy statisztikáik szerint a Hős utca árai tavalyhoz képest stagnálnak, az átlagos négyzetméterárak alapján Budapest egyik (ha nem a legolcsóbb) utcájáról beszélünk a 166 ezer forintos négyzetméter átlagárak miatt. Tekintettel arra, hogy a lakásokban máig illegális lakásfoglalók élnek, érthetőnek tűnik a stagnálás.

A 166 ezer forintos négyzetméterár azért is döbbenetesen alacsony, mert ehhez képest a környékbeli Pongrác úton a tavalyi 349 ezer forint értékű átlagos négyzetméterárak egy év alatt idén augusztusra 421 ezerre nőttek, de a Salgótarjáni úton is 353 ezer forintról 411 ezerre nőtt az ár.

A szakértő szerint általános drágulás van, de annak visszafogottsága valamelyest érezhető a környéken, hiszen a X. kerületi ingatlanok ára átlagosan ezeknél jobban emelkedett, egészen pontosan 355 ezerről 463 ezerre.

De talán érdekesebb kérdés, hogy mi történt a Pillangó parkkal. Balogh László szerint a park környékén éves szinten 434 ezerről 520 ezerre drágultak a négyzetméterárak, viszont ami furcsa, hogy egy hónappal ezelőtt még ennél is magasabb, 550 ezres négyzetméteráron kínálták átlagosan a lakásokat. Ugyanakkor a szakértő rámutatott, hogy ebben az egy hónap alatt lezajlódó árcsökkenésben szerepe lehet a meghirdetett ingatlanok minőségének is, magyarul lehet, hogy egy hónappal ezelőtt egyszerűen jobb állapotú ingatlanokat kínáltak eladásra, mint most.

Viszont azt a vezető szakértő is kiemelte lapunknak, hogy ha érezhetően romlik a közbiztonság, akkor az árcsökkentő tényező lehet, főleg akkor, hogyha az ingatlanok megtekintése során az érdeklődők nem érzik biztonságosnak a környéket.

Zuglóban egyébként egy év alatt átlagosan 438-ról 546 ezer forintra nőttek a négyzetméterárak, tehát mondjuk egy 51 négyzetméteres panellakás ára 27-28 millió forint is lehet, míg a nagyobb alapterületűek 35-40 millió forint közé is besorolhatnak.

Minden a vevők biztonságérzetén múlik. Hogyha feltérképezik a környéket, és azt látják, hogy olyan emberekkel találkoznak az utcán, akiknek a társaságában nem érzik magukat biztonságban, akkor vagy más városrészben keresgélnek lakást, vagy az alkupozíciójuk jelentősen nő az ártárgyalás során

- fogalmazott Balogh László.

Áttolják a problémát

A Hős utcai gettó felszámolása a környék állapotán javíthat, ugyanakkor a kezelés csak tüneti. Azok az emberek, akik különböző függésükkel együtt máshol lettek és lesznek elszállásolva, a jövőben egyszerűen más környék piaci értékét fogják lerontani, és más lakosok biztonságát fogják veszélyeztetni, mint eddig.

A kőbányai önkormányzat terve az, hogy egy sportpályát húznak fel a most még önkényes lakásfoglalók által is lakott épületek helyén, pedig talán érdemes lett volna megfontolni azt is, hogy az ingatlanokat felújítsák, majd önkormányzati bérlakásokként hasznosítsák. A terület ugyanis értékes, az 1-es villamos és a 2-es metró is könnyen elérhető távolságban van, így szociális helyett piaci alapú bérlakásprogrammal olyan fiatal családok vehetnék át a Hős utca feletti irányítást, akikből a kerület is profitál.

A gettó lebontása és az ott élők szétszéledése viszont egyértelműen jelzi, hogy soha nem egy épülettel vagy egy környékkel van a gond, legfeljebb az ott élő emberekkel. Felmerülhet, hogy ha az önkormányzat szorosan tudja tartani a pórázt a következő években, a Hős utca akár egy jól menő, beruházásra érdemes környékké is válhat, igencsak feltornázva a mostani 166 ezres négyzetméterárakat. Ugyanakkor ez a helyzet is rámutat arra, hogy milyen komoly kiszolgáltatottságban képes tartani az ingatlantulajdonosokat egy-egy önkormányzat, hiszen sokszor csak a szociális alapú önkormányzati lakások kiosztásától függ, hogy egy környék teljesen elértéktelenedjen, vagy éppen megdráguljon.

(Címlapfotó: police.hu)