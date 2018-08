Csak hangulatkeltés az, hogy kilépnének a Jobbik frakciójából

- Volner Jánossal és Steinmetz Ádámmal vagyok most kapcsolatban főleg. Ők a frakcióülésen is kiálltak mellettem, a kizárásomat igazságtalannak tartják.

- Csak nem ők is követik önöket?

- Ezt tőlük kell megkérdeznie. De az idő ad majd igazi választ.

A fenti interjúrészlet a Magyar Hang pénteki számában jelent meg, az interjúalany pedig Dúró Dóra. Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól ehhez Steinmetz Ádám és Volner János, így elküldtük nekik, és kértük őket, hogy reagáljanak rá.

Mindketten cáfolták, hogy terveznék a Mi Hazánk Mozgalomhoz való csatlakozást és a Jobbik frakciójának az elhagyását.

Steinmetz Ádám kérdésünkre elmondta, hogy korábban Vujity Tvrtkonak az ATV-ben már konkrét cáfolatot adott, amikor ez felmerült. A műsor egyébként alább megtekinthető. Hozzátette, hogy a nemrég párttá alakult Mi Hazánk Mozgalomtól "nem kerestek (azóta sem), és nem kívánok belépni hozzájuk".

Volner János is hasonlóan nyilatkozott, azzal a kiegészítéssel, hogy "tévében, rádióban, lapinterjúban is elmondtam már ugyanezt". Megjegyezte, hogy Dúró Dórával a parlamenti munka során szoktak találkozni, "ezen túl sem régen, sem most". Ezen túl pedig felhívta a figyelmet egy június elején közzétett Facebook-bejegyzésére is, amelyben leszögezi, hogy "eszem ágában sincs távozni, a szívem, a múltam egyaránt a Jobbikhoz köt és ezen senki és semmi nem fog változtatni":

A nyitóképen: Steinmetz Ádám a Jobbik augusztus 20-ai rendezvényén - fotó: Béli Balázs, alfahir.hu