Kemény szeptember vár Orbán Viktorra: lesz benne Putyin és Salvini is

Orbán Viktor első hivatalos programja kedden Milánóban egy munkamegbeszélés Matteo Salvinivel, az olasz Liga kormánypárt vezetőjével, aki emellett belügyminiszter is. Utána elképzelhető egy közös sajtótájékoztató is. Ez egyébként érdekes beszélgetés lesz, hiszen Salvini - Olaszország jól felfogott érdekében - kvótapárti, míg Orbán Viktor - Magyarország jól felfogott érdekében - nem kvótapárti. Egyébként ezt a szembenállást még Die Presse is felvetette az osztrák alkancellárral, Heinz-Christian Stracheval készült interjúban, ott az osztrák politikus jellemző módon megkerülte a választ.

Aztán az első, szerdai kormányülést is maga Orbán Viktor vezeti, pénteken pedig beszédet mond az életének 75. évében elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott temetésén a Fiumei úti sírkert művészparcellájában.

A hétvégén a magyar miniszterelnök Kirgizisztánba utazik, ahol részt vesz a Nomád Világjátékok programjain Kazahsztán, Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán vezetőinek társaságában.

Aztán jön a nagy nap: Orbán Viktor szeptember 18-án Moszkvában ismét tárgyalóasztalhoz ül Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Szeptember 19-én és 20-án Salzburgban az Európai Tanács informális ülésén vesz részt a magyar miniszterelnök.

Szeptember végére tervezik a vajdasági Topolyán a Délvidék Sport Akadémia megnyitó ünnepségét, ahol várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond - közölte a sajtófőnök.

Végül pedig Magyarország: Kötcsén a jobboldali konzervatív értelmiség meghatározó szereplőivel találkozik, majd 12-én és 13-án Velencén, a Fidesz-KDNP frakciószövetség kihelyezett tanácskozásán vázolja a Magyarország és a szövetség képviselői előtt álló kihívásokat, illetve feladatokat.