Jön a törvénymódosítás, hogy egyszerűbben tehessék utcára az adósokat

A kisemmizett asszony az N1TV-nek elmondta, hogy két évvel ezelőtt is ki akarták lakoltatni, ekkor szerzett dokumentumot arról, hogy már kifizette a bank felé az adósságát.A nő nem érti, hogy most miért akarták kitenni az otthonából, hiszen a végrehajtási jegyzőkönyvre maga a bírósági végrehajtó írta rá, hogy már kétszeresen is kifizette a bank felé a tartozását, amit egyébként nyugdíjából folyamatosan vonnak.