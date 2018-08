Nemsokára megpillanthatjuk a legendás 1400 milliárd csengeri tulajdonosnőjét

Másodfokon sem adnak helyt a svájci hatóságok Sz. Gáborné menedékkérelmének, ezért napokon belül kiadhatják Magyarországnak – értesült a Független Hírügynökség, melyet az asszony ügyvédje, Helmeczy László megerősített a 24.hu-nak. A csengeri nő arról lett híres, hogy kiszivárgott: egy hiteles közjegyzői okirat alapján ő bízta meg Kósa Lajost, hogy kezelje 4 milliárd 353 millió euró (csaknem 1400 milliárd forint) örökségét.

Később az Alfahír elsőként írta meg: Sz. Gáborné Kósa Lajos üzleti körébe tartozott, a részelteket itt olvashatja:

Egyre rejtélyesebb ez az ügy! Miután a kormánypárti Origo kedd délutánra megnevezte azt a csengeri nőt, aki állítólag 1350 milliárd forintot ígért neki, nem volt nehéz rátalálni a korábbi közös ügyeikre sem. Sőt, az is kiderült, hogy a csengeri nő férje a botrány kitörése előtt 2 héttel öngyilkos lett.

Kósa elismerte a közjegyzői dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte Sz.-nét. Ő még az előtt, hogy az ellene csalás gyanújával nyomozást folytató Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra, elhagyta az országot. Menedékjogot kért Svájctól, arra hivatkozva, hogy az aktuális politikai vezetés – jelesül Kósa Lajos – veszélyezteti az ő és családja életét. A svájci hatóságok most jogerősen is elutasították a kérelmét.

Szerdán dőlt el jogerősen, hogy kiadják. A svájci kollégám már meg is küldte nekem és a magyar hatóságoknak a határozatról szóló iratokat. Most már a magyar hatóságok döntik el, hogy melyik nap hozzák haza. Ha hétfőn hazahozzák, akkor szerintem már kedden megtörténik a gyanúsítotti kihallgatás, és valószínűleg le is tartóztatják. De azt sem tartom kizártnak, hogy holnap hozzák haza és szombaton hallgatják ki