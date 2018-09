Romániában kiirtanák a rókák több mint felét és a sakálok majd' háromnegyedét

A WWF Románia figyelmeztet arra, hogy a Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium nemrégiben jóváhagyott afrikai sertéspestis elleni intézkedései nagyban veszélyeztetik több Romániában fellelhető állatpopuláció fennmaradását és komoly károkat okozhatnak az ökoszisztémának - írja a Transindex.ro.

Most már nemcsak a vaddisznókat lőhetik ki, hanem a rókákat és a sakálokat is, ugyanis a tárca szerint ezek az állatok is elősegíthetik a vírus terjedését.

A számok döbbenetesek

A román kormány a 2018-2019-es évre vonatkozóan elrendelte

10.361 sakál (ez a Romániában fellelhető sakálpopuláció 72 százaléka),

és 49.966 róka (az állomány 67 százaléka) levadászását.

A természetvédők szerint ezzel nemcsak a problémát em oldják meg, de a populáció ilyen mértékű kiirtása drasztikus hatással lehet az ökoszisztémára, ráadásul a kibocsájtott rendelet nem garantál védelmet a szigorúan védet fajok számára sem, mint amilyen a farkas, a medve vagy a hiúz.