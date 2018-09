Orbánék magyar papírokat adtak az orosz hírszerzés körének?

Egy több névből álló lista alapján nyomozta ki a Direkt36 tényfeltáró portál a Novaja Gazetával együttműködve, hogy több befolyásos orosz diplomata is magyar letelepedési papírokhoz juthatott a Rogán-fél letelepedési kötvények révén – írja a 444.

A nevek között feltűnik Andrej Nasrikin, aki az orosz hírszerzés (külföldön tevékenykedő ügynökök) vezetőjének, Szergej Nasrikinnek a fia. Andrej feleségével és két gyermekével együtt szerepel a portálhoz eljuttatott listán. Ő az orosz elektromos hálózatért felelős állami óriáscég igazgatósági tagja lett, korábban pedig egy hasonló profilú szentpétervári cégben is feltűnt, ami például a 2014-es Szocsi olimpia előkészítésénél kapott megbízásokat. A Nasrikin család az egyik tagja 2016-ban a budai Várban készült fényképeket töltött fel magáról, szeptember elején pedig a magyar parlament előtt fotózkodott. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismerte, volt Andrej Nasrikin nevű ügyfelük, de további részleteket nem árultak el.

Ugyancsak megerősítte a BMH, hogy ügyfelük volt Dimitrij Boriszovics Pavlov, aki az orosz maffiavilágból Pavlik becenéven ismert. Az ő 50. születésnapi partiján, tavaly novemberben tört ki lövöldözés, melyben egy személy meghalt, öt – köztük a DJ – megsérült.

Az orosz törvényhozás alsóházának, a Dumának az egyik tagja, Vlagyimir Blockij ugyancsak szerepel a nevek között. Ő azt közölte, hogy ő és családtagjai is a kötvényprogramon keresztül szereztek magyar papírokat. Azt mondta, hogy ez még azelőtt történt, hogy a Kommunista Párt színeiben képviselő lett volna, és a megválasztása után állítása szerint lemondott a magyar papírokról. „Egy képviselőnek nem lehetnek külföldi papírjai, be kell tartanunk a törvényeket” – mondta.

Az orosz parlament egy korábbi képviselője, Iliaz Muszlimov ugyancsak felbukkan alistán. Ő 2007 és 2011 között volt a Duma tagja az Egységes Oroszország Párt színeiben, ileltve segítette Putyin kampányát is. Muszlimov szintén telefonon erősítette meg, hogy kapott magyar tartózkodásra jogosító engedélyt.

Szerepel még a listán a Roszatom korábbi vezetője, de a tényfeltáró portál úgy tudja, az ő kérvényét a magyar hatóságok elutasították. Ugyancsak fellelhető a nevek között a Gazprom egyik leányvállalatának vezetője is, ahogy az Aeroflot fapados leányvállalatának az első embere is. Utóbbi személy, Andrej Kalmikov azt mondta, a mindenről a VolDan gondoskodott, és három hónapot vett igénybe az eljárás. Kalmikov szerint ők intézték az ujjlenyomatvételt is, amely a moszkvai magyar követség konzulátusán zajlott, a letelepedési kötvényt pedig végül futárszolgálattal kapta meg.

A VolDanról még a Heti Válasz derítette ki, hogy Shabtai Michaelihez és Michael Gagelhez, két izraeli-grúz üzletemberhez kötődik. Ők Habony Árpádnak és Andy Vajnának a köréhez tartoznak, de számos magyarországi ingatlanbefektetést is elcsíptek.

Habony is súlyos milliárdokat húzhat a letelepedési kötvények árusításából Habony Árpádra eddig sem volt jellemző a tétlenkedés, ha kapcsolatépítésről és gyanús üzletek bonyolításáról volt szó. Most a Heti Válasznak sikerült újabb, finoman szólva is érdekes ügyleteire fényt derítenie. Izraeli-grúz üzletemberek, letelepítési kötvényekkel seftelő magáncégek, és erőteljes külföldi érdekeltségek. Akad itt bőven olyan részlet, amin akár hónapokig is elcsámcsoghatna és hüledezhetne a fideszes médiabirodalom.

A Direkt 36 korábban ugyanezen lista alapján azt is kiderítette, a szíriai vezető, Bassár el-Asszad rezsimjének két gyanús alakja is letelepedési kötvényt jegyzett.