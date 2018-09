Jobbik: ellenzék helyett ellenállókra van szükség a rezsimmel szemben

Gyöngyösi Márton beszámolt a kétnapos frakcióülésről, aminek első részében személyi változtatásokra és a múlt lezárása került sor. A korábbi frakcióigazgató, Bana Tibor lemondott, helyét mostantól Lukács László tölti be.

Vona Gábor korábbi pártelnökkel és Szabó Gábor pártigazgatóval kiértékelték és levonták a konzekvenciákat a tavaszi kampányt és a választásokat illetően. Gyöngyösi kiemelte, hogy

„ezt az időszakot mostantól teljesen lezártnak tekintjük és a jövő felé fordulunk”.

Méghozzá úgy, hogy a jövőben nem törekednek tovább az ellenzéki szerep betöltésére, hiszen az csak egy demokráciában működik. Mivel azonban Orbán Viktor az elmúlt években Magyarországon elindította a jogállamiság felszámolását, így az ellenzéknek ellenállókká kell előlépniük, akiknek legfőbb céljuk a rezsim lebontása.

Az elnök-helyettes szerint a Sargentini-jelentés is erről, a jogállamiság bástyáinak lebontásáról szólt, amit a kormánysajtó most a migráció problémájával próbál összemosni. A valóság azonban az, hogy Orbán Viktor a jogállamiság felszámolásának elindításával teljesen elszigetelte Magyarországot a nemzetközi térben és az EU-ban is.

Új korszak veszi kezdetét (2018.09.14) Gyöngyösi Márton és Mirkóczki Ádám sajtótájékoztatója

„Minden kizárólag Orbán Viktor arroganciájáról szól”, amivel kisodorja Magyarországot az EU-ból és veszélyezteti, hogy hazánk továbbra is részesüljön az EU tagság nyújtotta előnyökből és a közösség által folyósított támogatásokból.

„A Jobbik alapvetően az orbáni diktatúrával, az orbáni rezsimmel szemben fogja meghatározni önmagát”

– zárta sorait Gyöngyösi Márton.

Szabadság, igazságosság, biztonság

Mirkóczki Ádám a frakcióülés másik fontos eleméről számolt be, ahol meghatározták a Jobbik jövőbeli politizálásának irányvonalát. A Sneider Tamás pártelnök által felvázolt új stratégia három alappilléren nyugszik, aminek részleteit csak azután fogják megosztani a nyilvánossággal, miután a szeptember végére összehívott kongresszus azt jóváhagyja.

A három pillér

a szabadság,

az igazságosság,

és a biztonság.

A politikus azt ígéri, hogy az új ülésszaktól egészen más minőségű és aktivitású Jobbikkal találkozhatnak majd a magyar választók. Kilépnek a klasszikus politizálás keretéből. Nem pusztán ellenzéki pártként fognak magukra tekinteni, hanem ellenállókként.

Ellenállást fognak hirdetni, ellenállást fognak szervezni és erre bíztatnak mindenkit, akinek elege van a rendszerből.

Mert ez már nem csak egy kormány, hanem egy rezsim.

A Jobbik nem elégszik meg azzal, hogy leváltsa Orbánékat, hanem le akarják bontani az általuk kiépített rendszert is,