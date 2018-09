Florence elérte a partot

Az ötfokozatú Saffir-Simpson skálán egyes, azaz legalacsonyabb kategóriába sorolt Florence-t óránkénti 150 kilométeres széllökések kísérhetik. Az Egyesült Államok délkeleti részén, az atlanti partvidéken tomboló trópusi vihar óránként 9 kilométert tesz meg, és sebessége tovább csökkenhet, ahogy a szárazföld belseje felé halad - hívta fel a figyelmet az NHC.



A hurrikán már most több helyen okozott áramkimaradásokat és áradásokat. Észak-Karolina államban több mint 370 ezren maradtak áram nélkül péntek reggel - közölték helyi tisztségviselők. A közműszolgáltatók arra számítanak, hogy emberek millióinak kell nélkülözniük az elektromosságot, és a helyreállítási munkák hetekig tarthatnak majd.



A 30 ezer lakosú New Bernben több mint 100 embert mentettek ki a hatóságok, miután a víz elárasztotta a külvárost. Jacksonville egyik hoteljéből legalább hatvan embert evakuáltak, mert a szél megrongálta a tetőt.



Sérültekről és halálos áldozatokról egyelőre nem tudni.



Brandon Locklear meteorológus szerint a következő két-három napban nyolc hónapnyi csapadékmennyiség zúdulhat le a térségben.



Bár a hurrikán ereje négyesről egyesre csökkent, a helyi hatóságok aggódnak. Roy Cooper észak-karolinai kormányzó csütörtöki sajtótájékoztatóján figyelmeztetett, hogy a vihar nyolc-tíz méteres hullámokat korbácsolhat a tengerparton, így az ottani házakat egészen az tetőig elöntheti az áradat. Az özönvízszerű esőzés szombatig folyamatos lehet. A Florence változatlanul életveszélyes - szögezte le Cooper.



Észak- és Dél-Karolina, Georgia, Virginia, Maryland és az északkeleti New Jersey államokban rendkívüli állapot van érvényben, csakúgy, mint az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban. A térségbeli államok hatóságai mintegy 1,5 millió embert utasítottak arra, hogy hagyják el part menti otthonaikat. A vihar mintegy tízmillió embert érinthet.