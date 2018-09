Mindeközben a háttérben: a parlamentben mindenki akarta, a Fidesz letiltotta a Trianon-emlékévet

Régi adósságát törleszthette volna 2010-ben a kétharmaddal megalakult Orbán-kormány azzal, hogy június 4-ét, a trianoni békeszerződés napját gyásznappá teszi.

Aztán hamar rá kellett jönnünk, hogy itt csak szavak lesznek, a tettekre várhatunk. Csak azt fogják meglépni, ami szavazatot hoz nekik, egy centivel sem többet.

Ugyanis Orbán Viktorék talán a diplomáciai reakcióktól félve, a szomszédos országok kormányaival összekacsintva csavartak egyet a nemzeti trauma megközelítésén, és Nemzeti Összetartozás Napja néven alkottak meg egy olyan nemzeti emléknapot, amit gyász helyett inkább már az ünneplés övez.

Mert a Fidesz nem az elvesztett hazát akarja gyászolni, hanem inkább a széttépett, elnyomott, elvékonyodott, sorstragédiájában utolsóit rúgó honfitársainkkal akar úgy szerepjátékozni, mintha a pogácsák és pálinkásüvegek felett kiosztott állami százmillióktól minden rendben lenne, magyar a magyarra talált volna.

Hétfőn pedig, pár órával azelőtt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szokása szerint állítólagos nemzeti politikáját méltatta volna parlamenti beszédében, a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták a 2020-as trianoni emlékév megtartását.

Az emlékévről szóló határozati javaslatot Szávay István és Farkas Gergely jobbikos képviselők nyújtották be szimbolikusan még idén június 4-én (itt elolvasható a dokumentum), és most ért el odáig, hogy tárgyalja a parlament témában illetékes, Nemzeti Összetartozás bizottsága.

Ebben a bizottságban viszont csak Szávay István és dr. Brenner Koloman jobbikos, valamint a szocialista (!) Molnár Zsolt támogatta a javaslatot, az öt fideszes és egy KDNP-s képviselő csupán tartózkodni mert (itt elolvasható az elutasításról szóló dokumentum).

Ezzel pedig a javaslat elbukott; és igen, jól értjük, ez egy trianoni megemlékezés javaslata, amit még a szocialisták is támogattak, a fideszesek viszont elfektettek. Felmerül a kérdés: mégis, merre tart a NER, ha már a szocik is jobbról előzik a Fideszt?

Ebből is látszik, hogy nem is olyan egyszerű a „nemzeti” politizálás, mint a haveri cégekkel milliárdokból összemutyizott plakátok sejtetik: amikor a nemzeti önrendelkezés mellett kellene kiállni, már csak tartózkodásig jut a kormánypárt, a kormánysajtó pedig hallgat. Pedig emlékezhetünk, hogy még az erdélyi Tusványoson is kellemetlen helyzetbe hozták a Fideszt, amikor felhánytorgatták nekik, hogy a miniszterelnök korábban azt mondta, akkor támogatja Románia uniós csatlakozását, ha biztosítják a határon túliak autonómiáját. Önrendelkezés azóta sincs, a Fidesz pedig támogatta Romániát.

Ahogyan 1990-ben sem voltak még olyan magabiztosak Orbánék, mint ma várnánk: 1990. június 4-én, a Fidesz képviselői ugyanis egyszerűen kivonultak a Trianon-emléknapról, ezt máig elérhető parlamenti jegyzőkönyv támasztja alá:

"ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Több oldalról fordultak hozzám képviselőtársaim, hogy a mai napon emlékezzünk meg a számunkra oly tragikus trianoni béke 70. évfordulójáról egyperces néma felállással. Kérem képviselőtársaimat, álljunk fel! (Egyperces néma felállás, a FIDESZ képviselői kivonulnak.) Köszönöm szépen." - áll a parlamenti jegyzőkönyvben.

A mai gyalázatos szavazással kapcsolatban a benyújtó Szávay István Facebook-posztot tett közzé: ebben többek között azt írja, még "a kommunista jogutód Magyar Szocialista Párt is egyetért a trianoni emlékév ötletével, a keresztény-nemzeti Fidesz pedig nem":

Érdemes megfigyelni továbbá, hogy míg itthon ilyen minimális szinteken sincs egyetértés e kérdésben, Románia idén egész évben Erdély 1918-as elcsatolását ünnepli, december 1-jén pedig nagyszabású ünnepségek lesznek, nem beszélve 2020-ról. Náluk fel sem merül, hogy a trianoni szerződéssel kapcsolatban mi legyen az álláspont.

Egyébként a Jobbik az elmúlt években többször próbálta már rávenni a Fidesz-kormányt, hogy 2020-ban méltón emlékezzen meg az ország Trianonról, ám hiába. Talán ez az ügy nem elég fontos a nemzeti kormánynak, ami a sok hülye között mára egyedül maradt meg helikopternek.