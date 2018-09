Kósz Zoltán: nem követtem el semmiféle erőszakot

Mi is beszámoltunk róla, hogy két vízilabdást egy 11 éves kislány elleni erőszakkal hoztak hírbe, a lány ügyvédje szerint brutális történetről van szó.

A Zoom.hu-nak megszólalt az egyik hírbe hozott vízilabdázó, Kósz Zoltán. Kósz azt mondja, hogy társával, Petőváry Zsolttal januárban és februárban MMS-eket kaptak a kislány szüleitől, utána hónapokig nem történt semmi.

„Nem követtem el semmiféle erőszakot annak a kislánynak a sérelmére, egy ujjal sem értem hozzá, ahogy máshoz sem”

- mondta Kósz. Abban is biztos, hogy Petőváry Zsolt sem tett ilyesmit. A család mindkettejük ellen feljelentést tett.

Épp az Adriára tartottak, amikor útközben hívta őket a cég ügyvédje: megjelent ez a vád a sajtóban, először a neveik nélkül, később azokkal együtt. A történet viszont már januárban indult:

„A kislány valamiféle feljegyzésének a fotóját küldték el Zsoltnak, elképedt azon, amit olvasott. Abban a levélben rólam még nem volt szó. Zsolt azonnal hívta az MMS-t küldő édesanyját, hogy mi ez az abszurd őrültség.”

Végül el is mentek a kislány családjához, de nem jutottak előrébb, pár héttel később érkezett az újabb MMS, amiben már Kósz Zoltánt is erőszaktevőként nevesítették. Kósz szerint évek óta jó viszonyban voltak a családdal, többen is jártak hozzájuk vízilabdázni, ezért sem értették az egészet.

A második MMS után már nem volt hajlandó találkozni a család velük, de az egyik barátjukkal kapcsolatba tudtak lépni.

„Hallottunk róla, hogy a kislány valamiféle kezelésre jár, felvetettük, hogy talán orvost és kezelést kellene váltani, mert az eddigiek mintha nem hozták volna meg számára a remélt gyógyulást, de nem reagált. Búcsúzáskor is csak annyit mondott, hogy gondoljuk át a dolgot, mert ennek még súlyos következményei lehetnek.”

„Nincs mit átgondolni” – vágták rá Kószék, mert szerintük egy szó sem igaz abból, amit a kislány leírt.

Kósz nem érti a család viselkedését, ő is édesapa, egy ilyen helyzetben biztos üvöltve követelt volna magyarázatot attól, akiről ilyeneket ír a lánya. Az olimpiai bajnok leszögezte, hogy hajlandó bármilyen vizsgálatra és a sajtó elé is kiáll, mert nem nyúlt egyetlen gyerekhez sem.

A rendőrség legkorábban akkor hallgatja meg Kószt és Petőváryt, ha megszületett a kislány nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatának az eredménye.

Mi lesz a pedofilbotrányba került pólósok tervezett vízilabda-akadémiájával? A Fidesz-közeli sajtó megnevezte azt a két sportolót, akik abban a feljelentésben szerepelnek, mely szerint két évvel ezelőtt egy akkor 11 éves kislánnyal létesítettek szexuális kapcsolatot. Bár egyikük a Borsnak azt mondta, egyelőre nem kíván nyilatkozni, de a lelkiismerete tiszta, a kislány ügyvédje a Blikknek azt nyilatkozta, ilyen durva ügye még sosem volt.

(fotó: MTI)