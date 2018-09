Csak Kövér meg ne hallja: "ha nem lenne Gyurcsány, Orbánt is gyorsabban tudnánk kiköpni"

Napra pontosan 12 évvel az őszödi beszéd kiszivárogtatása után Gyurcsány Ferenc napirend előtt támadta Orbán Viktort a parlamentben. Gondolta volna azt Ön 12 évvel ezelőtt, hogy Gyurcsány nem a börtönbe, hanem az Országgyűlésbe kerül?

Szimbolikus és csöppet sem véletlen, hogy ez a beszéd nem a börtönben hangzott el, hanem a Parlamentben. Gyurcsány olyan, mint egy legyengített vírus. Arra már alkalmatlan, hogy átvegye a szervezeten az irányítást, de arra alkalmas, hogy lehessen vele riogatni: ha nem nyeled le az Orbán-pirulát, újra elhatalmasodik rajtad a betegség. Az ország meg nemcsak hogy lenyelte ezt a pirulát, de túl is adagolta kétharmadosan. Ha nem lenne Gyurcsány, Orbánt is gyorsabban tudnánk kiköpni. Így viszont marad mind a kettő, mint két élősködő az ország testén.

Szóba került az úgynevezett Sargentini-jelentés kapcsán a bevándorlás elleni védelem is. Itt is sok az ellentmondás. Korábban megerősítette volna Orbán Viktor a Frontexet, most már nem tenné, korábban arról volt szó, hogy a magyarok biztonságban vannak, erre az udvariasan kopogtató Ahmad magyar nőt erőszakolt Budapesten.

Színház a világ, és benne az egyik legnagyobb színész Orbán Viktor. Dobót játszik, csak az ő keze nem a kardmarkolaton van, hanem zsebben. Ez pedig elég nagy különbség. Elvileg migrációs válsághelyzet van, a miniszterelnök mégsem akarja az általa is felszámolt határőrséget visszaállítani, helyette a délre vezényelt hullafáradt rendőröktől még a túlórapénzt is elvenné, amikor meg az unió küldene segítségül határőröket, akkor Orbán már egyenesen a zsoldosok támadását vizionálja. Eközben nem zsoldosok támadnak, hanem Ahmad, Orbán pedig nem Dobó, hanem Hegedűs, aki pénzért bárkit beenged. Meg pénz nélkül is, ha szépen kopog.

És akkor egy valóban életbevágó téma: a jobbikosok a héten nemcsak a parlamentben, de az utcán is mindent megtettek a kilakoltatások ellen. Meddig tart még az ellenállás?

A győzelemig. A rezsimmel nincs kiegyezés.

Miről nem hallhatott még Kövér László? KATTINTSON IDE!