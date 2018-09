"Miniszterelnök úr, szégyellje magát, hogy ilyen aljas országot teremtett!" - nem engedték kilakoltatni a jobbikosok Kati nénit

Varga-Damm Andrea, Z. Kárpát Dániel, Pintér Tamás és Stummer János civilekkel közösen várta a végrehajtókat, annak az asszonynak a háza előtt, akinek kilakoltatását augusztus végén egyszer már sikeresen megakadályozták.

- köszönt be Orbán Viktornak hajnalban a ház elől Stummer.

Kati néni akkor az N1TV-nek elmondta, hogy két évvel ezelőtt is ki akarták lakoltatni, ekkor szerzett dokumentumot arról, hogy már kifizette a bank felé az adósságát. Így nem érti, hogy most miért akarták kitenni az otthonából, hiszen a végrehajtási jegyzőkönyvre maga a bírósági végrehajtó írta rá, hogy

már kétszeresen is kifizette a bank felé a tartozását,

amit egyébként nyugdíjából folyamatosan vonnak.

A legutóbbi kilakoltatás alkalmával még a költöztetőcég autója is megfordult, mikor kiderült, hogy kilakoltatáshoz hívták. Azt mondta, erről nem tudott és nem akar részt venni benne.

