A HírTV-nek sikerült olyan műsorvezetőt igazolnia az ellenzéki "köpönyegforgatások" leleplezésére, aki 3 éve még csalódott a Fideszben

Az első adás témája Csintalan Sándor irányváltásokban valóban gazdag pályája volt, amit persze így is sikerült nézhetetlenül modorosan, az erőltetett humort és a sziszegő gyűlöletet koncepciótlanul váltogatva feldolgozni. A következő etapban azonban kiváló témát nyújthat akár maga a szerző is, akiről amúgy a politikai nyilvánosságban nagyjából semmit se hallhattunk a valóban létező balliberális médiafölény (és nem mellesleg kormányzás) idején, és, akiről azt is a Népszabadságból tudtuk meg 2015 júliusában, hogy 2006-ban összeverette magát.

De nyilatkozott ám ennél is érdekesebbet az azóta nertársai által beszántott balliberális lapnak. Például ezt:

"Sosem voltam gerinctelen, agymosott fideszes, és abban is reménykedem, ha „én” mondom, talán meg is hallgatják. Nem tetszik a Habony–Lázár–Rogán-féle tengely, és az sem, hogy ma feltétlen lojalitással és szervilizmussal lehet pozíciót, befolyást szerezni, nem old school polgári értékek képviseletével. Nem tetszik a Fidesz, amiben nokiásdobozok vannak. Nem ezért a Fideszért verettem össze magam 2006-ban."

A Magyar időkben egyébként Apáti arra a kérdésre, hogy lesz-e kormánypárti politikus is téma a műsorban, azt válaszolta:

"Naná, hogy lesz, csak előbb van egy kis elintéznivalónk az ellenzéki arcokkal."

Nos, ha ez a kis elintéznivaló el lesz intézve, akkor tűkön ülve várhatjuk, ki kerül majd terítékre elsőként a három éve oly keményen kifogásoltb "Lázár-Rogán-Habony tengelyből."